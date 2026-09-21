Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public
Photo: © photonews
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Si en Belgique, le public apprend à connaître Mark Van Bommel, pas besoin pour Zinedine Zidane de se présenter aux Français. L'arrivée de "Zizou" à la tête des Bleus est un véritable événement. Et le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France veut apposer sa patte d'entrée de jeu. Il aimerait notamment qu'une "tradition" très peu appréciée du public cesse à l'avenir.

Lors du premier jour de rassemblement des Diables Rouges à Tubize, l'arrivée des joueurs est un moment généralement très suivi des photographes, mais reste souvent bon enfant et assez sobre. Seuls quelques Diables, par exemple Amadou Onana ou le grand spécialiste Michy Batshuayi, en profitent pour exhiber leur garde-robe et attirer les regards.

Mais en France, l'arrivée à Clairefontaine, lieu de villégiature et d'entraînement des Bleus, s'était depuis quelques années muée en véritable défilé de mode. Avec tout ce que cela implique de choix douteux en matière de looks de la part de certains joueurs, comme un Jules Koundé qui cherchait systématiquement la meilleure façon de se mettre en évidence.

Une pratique fort peu appréciée du grand public, qui y voyait un signe clair d'un fossé de plus en plus béant entre le style de vie des joueurs français et celui de leurs supporters. Zinedine Zidane, successeur de Didier Deschamps dont les débuts en tant que sélectionneur sont naturellement scrutés à la loupe, a tenté de résoudre le problème à sa manière. 

Les Bleus "feront ce qu'ils veulent"... mais leur image sera contrôlée 

Pas question, cependant, d'interdire les joueurs de l'équipe de France de s'habiller comme ils l'entendent ou d'imposer un uniforme à leur arrivée à Clairefontaine. "Non, je ne donnerai aucun message de sobriété, chacun arrivera comme il l'entend. Mais une fois sur place, Clairefontaine, c'est Clairefontaine, quoi, pas question d'en faire des caisses", lâche Zidane avec un sourire en conférence de presse.

Concrètement, cela signifie surtout que cette arrivée des Bleus au centre d'entraînement de l'Equipe de France sera à partir de maintenant fermée aux médias. Les seules images diffusées de ce fameux "défilé de mode" des joueurs français seront celles fournies par la fédération française de football (FFF). Et ce lundi, donc, les premières images ont été dévoilées.

La France s'entraînera à l'Union avant le match contre la Belgique 

Et si Zidane affirme ne pas avoir transmis de message particulier à ses joueurs, ces derniers semblent tout de même avoir spontanément décidé de la jouer un peu plus sobre - à l'exception, peut-être, de l'inénarrable Jules Koundé. L'un des objectifs de Zinedine Zidane, véritable idole des Français durant sa carrière, va peut-être être de "reconnecter" les Bleus à leur public. 

Mais l'objectif n°1 du champion du monde 1998 sera bien sûr... de gagner des matchs, et cela commencera ce vendredi en déplacement en Turquie. La France se rendra ensuite au Stade Roi Baudouin pour y affronter les Diables Rouges. Avant cela, les Bleus devraient s'entraîner à Zaventem, au centre d'entraînement de l'Union Saint-Gilloise, une décision de la FFF qui cherchait un endroit à l'abri des regards pour y donner un entraînement à huis-clos. 

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