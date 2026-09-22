Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA
Photo: © photonews
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Gianni Infantino souhaite relancer le débat sur les réformes à adopter au sein de la FIFA. Le président de l'instance dirigeante du football mondial a proposé deux pistes pour rendre les décisions concernant les grands dossiers stratégiques plus transparentes et vérifiables. Il souhaite regagner la confiance avant les prochaines élections, pour lesquelles il est toujours le seul candidat à sa propre succession.

Après une Coupe du monde 2026 entachée par plusieurs péripéties ayant déjà entamé la confiance de nombreuses fédérations membres de la FIFA, la proposition du président Gianni Infantino ayant suivi le sacre mondial de l'Espagne avait suscité une énorme controverse.

Celle-ci concernait le projet FIFA Forward Enterprise, désormais annulé. Il aurait permis au fonds d'investissement américain Thrive Eternal, dirigé par Joshua Kushner, d'acquérir une participation de 20 % dans les différentes activités commerciales et événementielles de la FIFA, notamment les Coupes du monde masculine et féminine.

Gianni Infantino joue cette fois la carte de la transparence

Un projet très critiqué, pour lequel Gianni Infantino a finalement changé son fusil d'épaule, écrivent nos confrères de The Athletic. Le président italien aurait adressé ce lundi une lettre au Conseil de la FIFA et aux présidents des 211 fédérations membres.

Il y propose, d'une part, une grande évaluation externe et indépendante du modèle de gouvernance actuel. Et, d'autre part, de lancer une consultation structurée avec les associations, les confédérations et les autres parties prenantes.

Amener plus de clarté dans les décisions de la FIFA

L’objectif est de définir plus clairement les acteurs impliqués dans les décisions importantes, le calendrier de ces décisions, ainsi que le rôle du Président de la Chambre, du Bureau, du Conseil et du Congrès dans ce processus. Selon Infantino, la transparence, la participation et la responsabilité doivent également être renforcées.

Le président de la FIFA souligne simultanément que le pouvoir sportif et l'indépendance de l'instance dirigeante du football mondial n'ont jamais été à vendre. Selon lui, le plan de la FIFA Forward Enterprise n'aurait jamais impliqué que la FIFA renonce à son contrôle sur les décisions sportives.

Infantino

La communication mal gérée autour du projet FIFA Forward Enterprise

Infantino reconnaît que la communication autour de la proposition a été mal gérée. Le plan a été rendu public avant la fin du processus institutionnel. De ce fait, selon lui, on a eu l'impression que des décisions avaient déjà été prises, ce qui n'était pas le cas.

Le plan de la FFE a depuis été entièrement retiré, mais la polémique persiste. Infantino souligne que la FIFA souhaite continuer à chercher des moyens de générer des ressources supplémentaires et de réinvestir dans le football.

Gianni Infantino, toujours le seul candidat à sa propre succession

Parallèlement, Infantino subit des pressions juridiques. L’UEFA l’accuse de "gestion déloyale" devant une juridiction américaine, tandis que la FIFA, de son côté, parle de campagne de diffamation.

Malgré les appels à sa démission, Infantino reste candidat à l'élection de la FIFA en mars. Pour l'instant, aucun candidat ne s'est présenté contre lui. Les autres candidats ont jusqu'au 18 novembre pour le faire.

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