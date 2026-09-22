"Je n’aurais pas pu trouver mieux" : Roméo Lavia se confie sur sa relation avec Xabi Alonso

Romeo Lavia a la chance d’évoluer sous les ordres d’un grand monsieur du football à Chelsea, Xabi Alonso. Le Diable Rouge s’est exprimé au micro de Play Sports à propos de son nouvel entraîneur chez les Blues. Le jeune talent de 22 ans est déjà conquis par le coach arrivé dans la capitale londonienne cet été.

Xabi Alonso évoluait au même poste que Romeo Lavia durant sa carrière. L’ancien joueur du Real Madrid peut ainsi encore mieux conseiller la pépite belge. "C’est une connexion très fluide qui s’est faite naturellement. Il a évolué au même poste, donc c’est plus facile pour lui de me donner des conseils à ce niveau-là", a-t-il expliqué.

Le Diable Rouge est particulièrement ravi de sa manière de travailler : "Franchement, je n’ai rien à dire parce que, que ce soit dans la pratique… Il me prend après l’entraînement et on va faire un spécifique pendant dix, quinze minutes sur un thème qu’il veut que j’améliore. Franchement, à ce niveau-là, je suis très heureux de l’avoir. Dans une carrière, tu n’as pas toujours, surtout à un jeune âge comme le mien, cette expérience-là."

"Je n’aurais pas pu trouver mieux"

Il a également souligné la mentalité transmise par le tacticien espagnol : "Et après, franchement, il transmet cette énergie de gagnant que moi aussi j’ai. Donc, en quelque sorte, je n’aurais pas pu trouver mieux, je pense."

Xabi Alonso a d’ailleurs conservé quelques beaux restes de sa grande carrière de footballeur professionnel : "Il a encore un bon toucher de balle. Quand il rentre, parfois il rentre dans des petites séquences de possession ou bien, quand on fait un peu de tactique, c’est lui qui est à la base des actions. Et que tu sois dans le jeu long, le jeu court, tu sens que le toucher est encore là. Je pense que ça ne part pas."