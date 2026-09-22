"Je ne me soumets à personne" : le président de La Liga règle ses comptes avec le Real Madrid

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Je ne me soumets à personne" : le président de La Liga règle ses comptes avec le Real Madrid
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La guerre ne se calme pas entre le Real Madrid et Javier Tebas. Après un communiqué virulent du club madrilène, le président de LaLiga a répliqué.

Le ton monte entre le Real Madrid et Javier Tebas. Après avoir été vivement critiqué par le club madrilène dans un communiqué officiel, le président de LaLiga a répliqué à peine deux heures plus tard. Sur ses réseaux sociaux, il a adressé une réponse cinglante à Florentino Pérez.

L'origine de cette nouvelle dispute ? Le derby perdu par le Real Madrid face à l'Atlético 1-2. José Mourinho et son club ont critiqué l'arbitrage, ce qui n'a pas plu à Tebas. Le président de LaLiga estime que les Madrilènes cherchent des excuses pour justifier leurs difficultés sur le terrain. La Casa Blanca a publié un communiqué dans lequel elle dénonce son comportement et remet en question sa capacité à diriger le championnat.

Javier Tebas répond aux attaques du Real Madrid

Le Real Madrid reproche à Tebas de manquer de neutralité et de s'en prendre régulièrement au club. Dans son communiqué, il rappelle que le président de LaLiga est censé défendre les intérêts de toutes les équipes espagnoles. Une remarque à laquelle l'intéressé a répondu en visant Pérez. "Je suis tout à fait d’accord avec cette phrase : le président de LaLiga n'est pas le propriétaire de la compétition. Le président du Real Madrid non plus".

Tebas accuse le Real Madrid d'entretenir depuis plusieurs années un discours hostile à l'arbitrage, notamment à travers sa chaîne de télévision. Pour lui, les critiques des décisions arbitrales sont légitimes, mais les accusations répétées de partialité vont trop loin. "Critiquer une décision arbitrale est légitime. Transformer chaque préjudice en preuve d'une persécution est tout autre chose". Il estime que cette attitude nuit à la confiance envers le championnat espagnol.

"Je ne me soumets à personne"


Le président de LaLiga refuse de se laisser dicter sa conduite par le Real. Il rappelle que sa fonction l'oblige à défendre l'ensemble des clubs, même lorsque ses décisions déplaisent aux Madrilènes. "Défendre les intérêts d'un club ne signifie pas adopter son discours. Et représenter tout le monde ne signifie pas non plus obéir au plus puissant". Avant de conclure. "Je ne suis pas le propriétaire de LaLiga et je ne vais pas la gérer comme si elle appartenait à un seul club. Je respecte tout le monde. Je ne me soumets à personne".

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