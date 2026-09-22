L'Union s'incline face à une équipe de Challenger Pro League

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée sur le score de 2-3 contre le Lierse ce mardi. Il s'agissait d'un match amical mêlant des joueurs de l'équipe première bruxelloise et des U23. Dylan Aquino et Raul Florucz ont inscrit les deux buts de l'Union. Marko Mitrovic, Samih El Touile et Christian Kouam ont trouvé le chemin des filets pour le Lierse.

Pour les deux clubs, cette rencontre était surtout l’occasion de donner du temps de jeu aux joueurs qui accumulent moins de rythme pendant la trêve internationale. Cette défaite ne change évidemment rien à l’excellent début de championnat de l’Union. Après sept journées, les Bruxellois occupent seuls la tête de la Pro League avec dix-neuf points.

L’Union s’est imposée à six reprises et n’a laissé échapper des points qu’une seule fois jusqu’à présent. C’était à domicile contre Zulte Waregem. Le week-end dernier, l’équipe a encore confirmé sa bonne forme en s’imposant 0-2 sur la pelouse de l’Antwerp.

Après la trêve internationale, l’Union reprendra la compétition avec un match à domicile contre Louvain. D’ici là, le staff technique aura l’occasion de continuer à travailler les automatismes et la condition physique avec les joueurs restés à Bruxelles.

Le Lierse a encore la Coupe au programme

Pour le Lierse, la situation est nettement plus compliquée en Challenger Pro League. Les Pallieters occupent actuellement la douzième place avec cinq points en cinq rencontres.



La trêve internationale n’est d’ailleurs pas encore totalement synonyme de repos pour eux. Dimanche, ils affronteront l’Union Rochefortoise au sixième tour de la Coupe de Belgique. Le Lierse pourra ensuite pleinement se concentrer sur la reprise du championnat.