"Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations

En Irlande, les appels au boycott grandissent avant d'affronter, à deux reprises, Israël dans le cadre de la Ligue des Nations. Alors que le sélectionneur Heimir Hallgrímsson a déclaré jouer "contre un génocide", le directeur de la fédération irlandaise, David Courell, précise que les matchs auront bien lieu. Sans, pour autant, retirer ses demandes à l'UEFA et à la FIFA de prendre de nouvelles mesures face à Israël.

L’Irlande et Israël s’affronteront le 27 septembre à Debrecen, en Hongrie, puis le 4 octobre à Bačka Topola, en Serbie, dans le cadre de la Ligue des Nations. Les deux rencontres se joueront sur terrain neutre et à huis clos. La Fédération irlandaise de football avait déjà décidé qu’aucun billet ne serait vendu aux supporters irlandais, tandis que le match à domicile a été déplacé en Serbie pour des raisons de sécurité et d’organisation.

La sensibilité politique et sociétale entourant ces duels est grande depuis plusieurs mois. Dans le football international, l’Irlande s’est prononcée en faveur de sanctions contre Israël, et la Football Association of Ireland (FAI) a demandé à l’UEFA et à la FIFA de prendre de nouvelles mesures. Selon son directeur général, David Courell, la fédération se trouve dès lors dans une position particulièrement difficile, l’UEFA ne voyant pour l’instant aucune raison d’exclure Israël des compétitions internationales.

Hallgrímsson : "Nous jouons contre un génocide"

Lors de l’annonce de sa sélection pour cette trêve internationale, le sélectionneur Heimir Hallgrímsson a lui aussi été interrogé sur la manière dont il pouvait concilier les rencontres face à Israël avec la guerre à Gaza. Le technicien islandais de l'Irlande a alors établi une distinction très nette. "Nous ne jouons pas avec un génocide, nous jouons contre un génocide. Nous jouons contre Israël, nous ne jouons pas avec Israël", a-t-il déclaré.

Cette déclaration a immédiatement suscité une réaction de la Fédération israélienne de football. Dans un communiqué, celle-ci a accusé Hallgrímsson de "stupidité, d’ignorance et d’hypocrisie", affirmant qu’Israël avait contribué au monde et à l’humanité dans de nombreux domaines.

La FAI n’a pour l’instant pas réagi sur le fond à l’attaque de la fédération israélienne. Hallgrímsson devrait à nouveau devoir s’expliquer sur cette affaire lors de son point presse avant la prochaine période internationale et le premier déplacement de son équipe au Kosovo.





Plus de 160 sportifs demandent un boycott

La discussion ne se limite toutefois pas aux fédérations de football. Ces derniers jours, une nouvelle campagne a été lancée en Irlande afin d’appeler les joueurs à ne pas participer aux deux rencontres.

Plus de 160 sportifs irlandais ont signé une lettre ouverte d’Irish Sport for Palestine, dans laquelle ils demandent à l’équipe nationale de boycotter les confrontations avec Israël. Parmi les signataires figurent des noms connus de l’athlétisme, du rugby, du football, de la boxe et des sports gaéliques. L’ancienne internationale irlandaise Louise Quinn et l’athlète olympique Ciara Mageean figurent également parmi les signataires.

Les matchs devraient bien avoir lieu

La campagne a également pris une dimension concrète lundi soir. Un groupe de manifestants s’est rassemblé devant l’hôtel de la sélection irlandaise à Castleknock et a appelé l’équipe à ne pas disputer les rencontres. Cette manifestation s’ajoute à d’autres actions précédentes, dont un incident au cours duquel des balles de tennis avaient été lancées sur le terrain lors d’un match international contre le Qatar.

La question avait déjà été abordée au sein de la fédération irlandaise. Lors d’une assemblée générale extraordinaire organisée en juillet, la communauté du football irlandais s’était prononcée, selon le CEO David Courell, par 75 voix contre 32 en faveur du maintien des rencontres. La FAI souligne qu’elle disputera bien les deux matchs, tout en maintenant son appel à l’UEFA et à la FIFA afin qu’elles remettent en question la présence d’Israël au niveau institutionnel.