Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

On vous parlait en début de semaine du kinésithérapeute David Bombeke, qui quitte le Club de Bruges pour rejoindre le staff des Diables Rouges. Ils sont, en réalité, trois petits nouveaux à épauler Mark Van Bommel et ses troupes. Thomas Tampere, chirurgien orthopédique, et Brian Vandenbussche, entraîneur des gardiens.

L'Union belge a confirmé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi soir. David Bombeke rejoint le staff de l'équipe nationale.

"David Bombeke a été le kinésithérapeute en chef du Club de Bruges durant les sept dernières années, lors desquelles son travail a hautement été salué en matière de revalidation et de prévention des blessures. Il a décidé de quitter le club de la Venise du Nord pour rejoindre le staff des Diables Rouges et lui apporter toute son expertise", écrit la RBFA.

Un kiné, un chirurgien orthopédique et un entraîneur des gardiens intègrent le staff

Mais ce n'est pas la seule arrivée à signaler à l'aube des premières joutes officielles de Mark Van Bommel sur le banc et des quatre rencontres de Ligue des Nations qui se présentent à la porte des Diables Rouges.

"Thomas Tampere rejoint quant à lui le staff de notre équipe nationale en qualité de chirurgien orthopédique et médecin du sport. Il jouit également d’une excellente réputation dans son domaine d’activité professionnelle. En parallèle à cela, il continuera à officier dans le staff du Club de Bruges, au sein duquel il fait partie de l’équipe fixe des docteurs."



Et enfin. "Après avoir fait partie du staff technique de l'Antwerp entre 2022 et 2026, en ayant notamment déjà travaillé avec notre entraîneur fédéral Mark van Bommel, Brian Vandenbussche renforce le staff des Diables Rouges en qualité d’entraîneur des gardiens. Il travaillera en étroite collaboration avec notre autre entraîneur des gardiens Guy Martens pour préparer au mieux nos derniers remparts", a conclu l'Union belge, où on compte donc trois dernières recrues dans le staff.