Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"
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Belle image après le premier entraînement des Diables Rouges sous la houlette de Mark Van Bommel, ce lundi au Proximus Basecamp de Tubize. Alors que les enfants de Romelu Lukaku sont montés sur le terrain pendant la séance de dédicaces, ils ont trouvé un compagnon de jeu tout aussi enthousiaste qu'eux en la personne de Diego Moreira. Roméo (7 ans) et Jordan (4 ans) ont apprécié le moment.

Pour sa première séance d'entraînement, ce lundi au Proximus Basecamp de Tubize, Mark Van Bommel a immédiatement pu compter sur un groupe de Diables Rouges presque au complet. Seul Leandro Trossard, sélectionné mais blessé, manquait à l'appel.

Après la séance collective, quelques joueurs sont restés sur la pelouse pour effectuer de derniers exercices avec le ballon. Romelu Lukaku, Romeo Lavia, Malick Fofana, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Zeno Debast et Diego Moreira ont notamment poursuivi le travail sous l’œil attentif du nouveau staff de l'équipe nationale.

Mille supporters des Diables Rouges pour la première séance de Mark Van Bommel

De leur côté, les gardiens ont bénéficié d'un programme séparé. Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt et Jari De Busser se sont dirigés vers un coin du terrain en fin d'entraînement pour effectuer des exercices spécifiques.

Pour ce premier entraînement collectif ouvert au public, quelques mille supporters étaient présents pour assister en direct aux premiers pas de Mark Van Bommel, qui venait, quelques minutes plus tôt, de délivrer un discours plein d'espoir à ses nouveaux joueurs.

Les Diables Rouges ont donc largement pris le temps de saluer leurs fans après cette "rentrée des classes" à Tubize. De nombreux autographes, tout autant de photos, alors qu'une scène qui s'est déroulée à quelques mètres de là a tout autant attiré l'attention.

Lire aussi… Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

Moment sympa avec Diego Moreira et les enfants de Romelu Lukaku

Les deux fils de Romelu Lukaku sont en effet rentrés sur le terrain avec un ballon et ont rapidement trouvé la compagnie de Diego Moreira. Le Belgo-Portugais s'est visiblement fait un plaisir de s'occuper des deux enfants. Ils ont joué, ri et couru ensemble.

La scène a offert une image particulièrement attendrissante, appréciée des supporters, qui ont pu voir les stars du jour à l’œuvre, et puis peut-être celles de demain. Et grâce à son enthousiasme pendant ce moment avec les enfants de Romelu Lukaku, Diego Moreira a une nouvelle fois fait grimper sa cote de popularité et son capital sympathie.

Moreira Diego zoontjes Lukaku
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Moreira Diego zoontjes Lukaku
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