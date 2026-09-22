Thibaut Courtois ne veut pas quitter le Real Madrid : le gardien a un plan pour son après-carrière

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
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Thibaut Courtois ne veut pas quitter le Real Madrid : le gardien a un plan pour son après-carrière
Photo: © photonews
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Thibaut Courtois veut terminer sa carrière au Real Madrid, mais pense à son avenir. Le gardien belge a plusieurs projets en tête après le football.

Le contrat de Thibaut Courtois arrive à échéance à la fin de la saison. Le Real Madrid et le Diable Rouge, qui compte 115 sélections, ont trouvé un accord verbal pour prolonger leur collaboration d'une saison.

Il ne manque plus que la communication officielle, mais Courtois a indiqué que l'intention des deux parties était claire. Quelques détails doivent être réglés sur papier.

J’aimerais continuer à jouer encore cinq ou six ans

Thibaut Courtois

Courtois ne cache pas qu'il souhaite terminer sa carrière au Real Madrid. 'J'aimerais continuer à jouer encore cinq ou six ans", a déclaré le gardien de 34 ans dans Het Laatste Nieuws.

Dans ce cas, plusieurs prolongations de contrat devront suivre. Sous la présidence de Florentino Perez, les joueurs trentenaires ne bénéficient que de prolongations d'une saison. Seul Cristiano Ronaldo a fait exception à la règle.

Courtois Thibaut

Après sa carrière de footballeur, Courtois souhaite rester actif au sein de la Maison Blanche. "Je ne me vois pas devenir entraîneur. En revanche, je réfléchis à rester actif dans le monde du football".

Lire aussi… Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre

"Créer une académie de gardiens me plairait beaucoup", surprend Courtois. "Ce serait peut-être possible au Real Madrid. Je pourrais former un nouveau Thibaut Courtois et le club ne devrait pas en acheter un".

Thibaut Courtois aura fort à faire après sa carrière de footballeur

Courtois aura beaucoup à faire après sa carrière, en plus de cette éventuelle académie. Via NXTPlay Capital, Courtois est actionnaire minoritaire du KRC Genk, du Mans FC et du CD Extremadura.

Par l'intermédiaire de sa société d'investissement, Courtois est entré au capital de DUX Gaming et de PlayVault. Le Limbourgeois a investi dans la discothèque Versuz et le projet immobilier Vivre sur l'Ourthe. Il détient des parts dans Bruwag.

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