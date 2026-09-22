Un ancien de Pro League découvre l'équipe de France : "Que du positif depuis mon arrivée"

L'ancien gardien de l'Antwerp et de Mouscron, Jean Butez, a été appelé par Zinedine Zidane pour la première fois à l'âge de 31 ans. Il remplace Robin Risser, blessé. Le portier de Côme s'est confié face à la caméra de la sélection française sur sa première journée en tant que joueur de l'équipe de France.

Si vous suivez la Pro League, vous vous souvenez forcément de Jean Butez. Le gardien français a évolué sous les couleurs de l'Antwerp entre juillet 2020 et janvier 2025. Avant son passage au Great Old, il avait également joué à Mouscron, club qu'il avait rejoint en provenance du LOSC, où il ne parvenait pas à s'imposer.

Depuis, il en a fait du chemin. Désormais gardien titulaire de Côme, qui dispute la Ligue des champions pour la première fois de son histoire cette saison, il a convaincu Zinedine Zidane, qui a choisi de lui faire confiance.

Jean Butez se confie sur ses premiers pas avec le groupe de l'équipe de France

"Une chouette arrivée. Un chouette cadre. Je découvre Clairefontaine. Pour moi, ce ne sont que de belles découvertes, que ce soit l'équipe, le staff, l'environnement ou les terrains. Que du positif depuis mon arrivée", a raconté le gardien au micro de l'Équipe de France.

Il a également pu prendre part à sa première séance d'entraînement sous les ordres de l'entraîneur des gardiens, Fabien Barthez. Une première expérience qu'il a appréciée : "C'était cool avec Fabien Barthez. On a pris du plaisir avec Guillaume Restes. Je pense que c'est quelqu'un de très direct et moi aussi j'aime ça. Ce côté un peu chambreur au contact de l'autre. C'était une bonne première séance. C'était assez technique. On est entré dans le vif du sujet avec une bonne séance de finitions. C'était une top première séance."

Jean Butez est prêt à tout donner et se sent privilégié de faire partie du noyau de l'équipe de France : "Je veux être à mon maximum chaque jour, prendre le maximum d'expérience. Être là pour tout le monde. Être là pour les gardiens, accompagner Mike Maignan et être au contact de Guillaume Restes. On verra ce qui se passera au fil des jours et de la semaine. On fait partie d'une liste très restreinte de footballeurs français. On a une belle chance d'être ici et de pouvoir s'entraîner aux côtés de coachs incroyables et dans un environnement top. Il n'y a pas plus serein qu'un joueur de l'équipe de France aujourd'hui."



