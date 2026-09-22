Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre

Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

En l’absence de Thibaut Courtois, Senne Lammens devrait avoir l’occasion de s’installer dans les cages des Diables Rouges en Ligue des Nations. Une grande opportunité pour le gardien de Manchester United, mais aussi un très grand test.

Thibaut Courtois n’a pas mis un terme à sa carrière internationale, mais a décidé de faire une pause et vise un retour pour la campagne de qualification à l’Euro.

Cela rend forcément la mission de Senne Lammens plus compliquée. Il devra faire ses preuves pendant la Ligue des Nations à un poste où il sait que l’icône du football belge pourrait bientôt faire son retour. Thibaut Courtois compte 115 sélections et a été la référence en équipe nationale pendant de nombreuses années. Dès lors, chaque arrêt de Senne Lammens ne sera pas jugé uniquement pour ce qu’il est. Chaque intervention, chaque sortie aérienne, chaque relance et chaque erreur sera inévitablement comparée au niveau établi par Thibaut Courtois.

Senne Lammens obtient le statut de numéro un, mais aucune certitude

C’est précisément là que réside toute la difficulté de la situation. Pour le moment, Senne Lammens n’a pas besoin de déloger Thibaut Courtois des cages puisque le gardien du Real Madrid a lui-même décidé de faire l’impasse sur la Ligue des Nations. En revanche, Senne Lammens aura pour mission de démontrer, tout au long de cette campagne, que la Belgique peut également avancer sans son habituel numéro un.

Thibaut Courtois a par ailleurs lui-même indiqué que son retour ne lui garantirait pas automatiquement une place de titulaire. Mark van Bommel lui a fait savoir qu’à son retour, il devrait se battre pour retrouver sa place.

Cela peut sembler ouvrir une porte à Senne Lammens, mais cela ajoute en même temps une pression supplémentaire sur ses performances. Senne Lammens ne devra pas seulement être suffisamment performant pour guider la Belgique au cours d’une importante campagne de Ligue des Nations. Il devra le faire tout en sachant que son prédécesseur attend toujours dans l’ombre.

Le soutien d’une icône de Manchester City

Pour Senne Lammens, le timing représente donc à la fois une opportunité et un test. À Manchester United, ses performances sont également de plus en plus scrutées. Face à Fulham, le gardien belge aurait peut-être pu mieux faire sur l’ouverture du score adverse, mais il s’est ensuite illustré avec six arrêts et a même été élu Player of the Match par les supporters.

Après la rencontre, Joe Hart a pris sa défense, soulignant la rapidité avec laquelle les différentes situations s’étaient enchaînées. "Le travail d’un gardien n’est parfois pas une œuvre d’art. Il ne s’agit pas d’être parfait", a analysé Joe Hart sur BBC Sport. Selon Joe Hart, l’enchaînement des événements avait placé Senne Lammens dans une position inconfortable. Un deuxième doute s’est ensuite installé : pouvait-il prendre le ballon avec les mains ou non ?

"Il se demande : est-ce une passe en retrait ? Est-ce que je peux utiliser mes mains ? Ou dois-je dégager au pied ? Il décide de ne prendre aucun risque, son pied reste bloqué et tout tourne mal. Et tout cela se passe en temps réel. Qui voudrait encore être gardien dans ces conditions ?"

La comparaison avec Thibaut Courtois commence déjà

Chez les Diables Rouges, le contexte sera différent. Le souvenir de Thibaut Courtois y sera constamment présent. Senne Lammens devra non seulement prouver qu’il est un bon gardien, mais aussi qu’il peut être un numéro un fiable au plus haut niveau international.

Et c’est sans doute là que réside son plus grand défi : Senne Lammens a l’occasion d’écrire sa propre histoire avec les Diables Rouges, mais il le fait pour l’instant dans l’ombre d’un joueur qui n’a pas encore définitivement quitté la scène internationale. Tant que Thibaut Courtois laissera la porte ouverte à un retour, chaque performance de Senne Lammens alimentera la même question : la Belgique devra-t-elle bientôt choisir entre son icône et son potentiel successeur ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens
Thibaut Courtois

Plus de news

Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

16:00
Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

15:00
Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

13:20
Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"

Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"

14:30
Un Diable Rouge a bien failli dire stop : "Je n'avais plus de plaisir, je voulais arrêter"

Un Diable Rouge a bien failli dire stop : "Je n'avais plus de plaisir, je voulais arrêter"

11:20
Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

10:40
"C’est une autre ère qui s’ouvre" : Frédéric Waseige se réjouit du projet de nouveau stade du RFC Liège

"C’est une autre ère qui s’ouvre" : Frédéric Waseige se réjouit du projet de nouveau stade du RFC Liège

15:30
Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

08:30
"Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations

"Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations

12:40
1
Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

07:30
1
Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Analyse

Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi

12:00
2
Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

10:00
Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

09:00
Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

09:30
Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

08:00
1
La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

07:00
Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

19:43
Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

23:23
Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

22:45
Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

21:42
"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

22:11
De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

21:20
Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

20:40
Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

21:00
"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

20:20
Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

19:30
Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

18:40
Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

18:00
L'une des bonnes surprises du début de saison : formé au Standard pendant six ans, il impressionne en D1B

L'une des bonnes surprises du début de saison : formé au Standard pendant six ans, il impressionne en D1B

18:20
Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

17:30
Accord trouvé : sans club depuis plusieurs mois, Alexander Blessin a retrouvé un banc de touche

Accord trouvé : sans club depuis plusieurs mois, Alexander Blessin a retrouvé un banc de touche

17:00
Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ? Analyse

Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ?

21/09
🎥 Ali Maamar s'est offert le geste du week-end et rejoint le Maroc en pleine confiance

🎥 Ali Maamar s'est offert le geste du week-end et rejoint le Maroc en pleine confiance

21/09
Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht

Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht

21/09
1
Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège

Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège

16:25
Un ancien Carolo très déçu contre l'Union : "À un moment donné, il faut passer à autre chose"

Un ancien Carolo très déçu contre l'Union : "À un moment donné, il faut passer à autre chose"

21/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Une phase polémique en faveur de l'Union au Bosuil : "Honnêtement, c'est une vaste blague" Pogi Pogi a propos de "Tout n'est pas à jeter" au Standard, qui doit "devenir plus tueur" : "Il y a une grosse évolution" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved