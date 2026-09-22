Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre

En l’absence de Thibaut Courtois, Senne Lammens devrait avoir l’occasion de s’installer dans les cages des Diables Rouges en Ligue des Nations. Une grande opportunité pour le gardien de Manchester United, mais aussi un très grand test.

Thibaut Courtois n’a pas mis un terme à sa carrière internationale, mais a décidé de faire une pause et vise un retour pour la campagne de qualification à l’Euro.

Cela rend forcément la mission de Senne Lammens plus compliquée. Il devra faire ses preuves pendant la Ligue des Nations à un poste où il sait que l’icône du football belge pourrait bientôt faire son retour. Thibaut Courtois compte 115 sélections et a été la référence en équipe nationale pendant de nombreuses années. Dès lors, chaque arrêt de Senne Lammens ne sera pas jugé uniquement pour ce qu’il est. Chaque intervention, chaque sortie aérienne, chaque relance et chaque erreur sera inévitablement comparée au niveau établi par Thibaut Courtois.

Senne Lammens obtient le statut de numéro un, mais aucune certitude

C’est précisément là que réside toute la difficulté de la situation. Pour le moment, Senne Lammens n’a pas besoin de déloger Thibaut Courtois des cages puisque le gardien du Real Madrid a lui-même décidé de faire l’impasse sur la Ligue des Nations. En revanche, Senne Lammens aura pour mission de démontrer, tout au long de cette campagne, que la Belgique peut également avancer sans son habituel numéro un.

Thibaut Courtois a par ailleurs lui-même indiqué que son retour ne lui garantirait pas automatiquement une place de titulaire. Mark van Bommel lui a fait savoir qu’à son retour, il devrait se battre pour retrouver sa place.

Cela peut sembler ouvrir une porte à Senne Lammens, mais cela ajoute en même temps une pression supplémentaire sur ses performances. Senne Lammens ne devra pas seulement être suffisamment performant pour guider la Belgique au cours d’une importante campagne de Ligue des Nations. Il devra le faire tout en sachant que son prédécesseur attend toujours dans l’ombre.





Le soutien d’une icône de Manchester City

Pour Senne Lammens, le timing représente donc à la fois une opportunité et un test. À Manchester United, ses performances sont également de plus en plus scrutées. Face à Fulham, le gardien belge aurait peut-être pu mieux faire sur l’ouverture du score adverse, mais il s’est ensuite illustré avec six arrêts et a même été élu Player of the Match par les supporters.

Après la rencontre, Joe Hart a pris sa défense, soulignant la rapidité avec laquelle les différentes situations s’étaient enchaînées. "Le travail d’un gardien n’est parfois pas une œuvre d’art. Il ne s’agit pas d’être parfait", a analysé Joe Hart sur BBC Sport. Selon Joe Hart, l’enchaînement des événements avait placé Senne Lammens dans une position inconfortable. Un deuxième doute s’est ensuite installé : pouvait-il prendre le ballon avec les mains ou non ?

"Il se demande : est-ce une passe en retrait ? Est-ce que je peux utiliser mes mains ? Ou dois-je dégager au pied ? Il décide de ne prendre aucun risque, son pied reste bloqué et tout tourne mal. Et tout cela se passe en temps réel. Qui voudrait encore être gardien dans ces conditions ?"

La comparaison avec Thibaut Courtois commence déjà

Chez les Diables Rouges, le contexte sera différent. Le souvenir de Thibaut Courtois y sera constamment présent. Senne Lammens devra non seulement prouver qu’il est un bon gardien, mais aussi qu’il peut être un numéro un fiable au plus haut niveau international.

Et c’est sans doute là que réside son plus grand défi : Senne Lammens a l’occasion d’écrire sa propre histoire avec les Diables Rouges, mais il le fait pour l’instant dans l’ombre d’un joueur qui n’a pas encore définitivement quitté la scène internationale. Tant que Thibaut Courtois laissera la porte ouverte à un retour, chaque performance de Senne Lammens alimentera la même question : la Belgique devra-t-elle bientôt choisir entre son icône et son potentiel successeur ?