"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Quatre rencontres attendent la Belgique en Ligue des Nations. Pour Nathan Ngoy, celle face à la Turquie aura une importance particulière, elle se jouera à Liège.

Nathan Ngoy va retrouver Sclessin avec les Diables Rouges le 2 octobre. L'ancien défenseur du Standard de Liège, aujourd'hui à Lille, a été appelé par Mark van Bommel pour les quatre rencontres de Ligue des Nations, face à l'Italie, à la Turquie et deux fois à la France. Après avoir disputé quatre matchs lors de la Coupe du monde 2026, le joueur de 23 ans espère gagner sa place dans les plans du nouveau sélectionneur.

Une belle surprise pour Nathan Ngoy

Ngoy ignorait que la Belgique allait jouer à Sclessin. Une bonne surprise pour l'ancien joueur du Standard, qui a réagi sur le compte Instagram des Diables rouges. "Franchement, je ne savais pas. Je suis super content, c'est magnifique. Ca m'a manqué, j'aurai une motivation en plus. Franchement, je suis très content de pouvoir rejouer à Sclessin".

Titulaire lors de la Coupe du monde

Ngoy a une certaine expérience avec les Diables. Lors du dernier Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il a disputé quatre rencontres pour un total de 336 minutes. Mais avec l'arrivée de Van Bommel, il devra convaincre. Le défenseur lillois aura quatre matchs de Ligue des Nations pour tenter de gagner du temps de jeu et montrer qu'il mérite sa place dans le onze de départ.

La concurrence sera importante en défense centrale. Arthur Theate, Koni De Winter et Brandon Mechele sont des candidats à une place de titulaire. Van Bommel devra trouver la bonne association pour ses premières rencontres à la tête de la Belgique. Ngoy devra profiter des entraînements et des éventuelles occasions qui lui seront offertes pour se démarquer.

Lire aussi… Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations
Avant de retrouver Sclessin, Ngoy se déplacera en Italie avec les Diables, puis recevra la France. La Belgique accueillera ensuite la Turquie à Liège, avant de terminer par un déplacement à Paris.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Italie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (25/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie
Nathan Ngoy

Plus de news

Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

21:35
Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

19:30
Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

14:00
Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

23:00
La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

22:32
"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

21:00
"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

20:40
Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

20:20
Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

20:00
Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

15:00
Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

19:00
Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

18:30
L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

16:00
Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

18:00
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

17:30
Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

17:00
Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

14:30
Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

12:00
Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

11:40
Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

16:30
Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

15:30
"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

10:00
"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire

"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire

09:20
Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

13:30
Que devient Wout Faes ?

Que devient Wout Faes ?

13:00
1
"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

12:30
L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

11:20
"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

11:00
Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme

Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme

10:30
Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

09:12
Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

22/09
Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe grâce... à l'Union belge : voici comment elle a convaincu le club turc

Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe grâce... à l'Union belge : voici comment elle a convaincu le club turc

07:00
Ibe Hautekiet annonce une grande nouvelle

Ibe Hautekiet annonce une grande nouvelle

08:40
Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato

Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato

08:20
Simon Mignolet pourrait prendre un rôle important à l'Union belge : ça bouge en coulisses

Simon Mignolet pourrait prendre un rôle important à l'Union belge : ça bouge en coulisses

22/09
"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard

"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard

07:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved