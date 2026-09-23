"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

Quatre rencontres attendent la Belgique en Ligue des Nations. Pour Nathan Ngoy, celle face à la Turquie aura une importance particulière, elle se jouera à Liège.

Nathan Ngoy va retrouver Sclessin avec les Diables Rouges le 2 octobre. L'ancien défenseur du Standard de Liège, aujourd'hui à Lille, a été appelé par Mark van Bommel pour les quatre rencontres de Ligue des Nations, face à l'Italie, à la Turquie et deux fois à la France. Après avoir disputé quatre matchs lors de la Coupe du monde 2026, le joueur de 23 ans espère gagner sa place dans les plans du nouveau sélectionneur.

Une belle surprise pour Nathan Ngoy

Ngoy ignorait que la Belgique allait jouer à Sclessin. Une bonne surprise pour l'ancien joueur du Standard, qui a réagi sur le compte Instagram des Diables rouges. "Franchement, je ne savais pas. Je suis super content, c'est magnifique. Ca m'a manqué, j'aurai une motivation en plus. Franchement, je suis très content de pouvoir rejouer à Sclessin".

Titulaire lors de la Coupe du monde

Ngoy a une certaine expérience avec les Diables. Lors du dernier Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il a disputé quatre rencontres pour un total de 336 minutes. Mais avec l'arrivée de Van Bommel, il devra convaincre. Le défenseur lillois aura quatre matchs de Ligue des Nations pour tenter de gagner du temps de jeu et montrer qu'il mérite sa place dans le onze de départ.

La concurrence sera importante en défense centrale. Arthur Theate, Koni De Winter et Brandon Mechele sont des candidats à une place de titulaire. Van Bommel devra trouver la bonne association pour ses premières rencontres à la tête de la Belgique. Ngoy devra profiter des entraînements et des éventuelles occasions qui lui seront offertes pour se démarquer.

Lire aussi… Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations›

Avant de retrouver Sclessin, Ngoy se déplacera en Italie avec les Diables, puis recevra la France. La Belgique accueillera ensuite la Turquie à Liège, avant de terminer par un déplacement à Paris.