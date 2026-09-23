"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

Roméo Lavia est un joueur qui prend beaucoup de plaisir à faire briller ses coéquipiers. Contrairement à beaucoup de joueurs qui veulent la lumière, le milieu défensif de Chelsea aime aider ses coéquipiers à marquer. Une mentalité qui a toujours été en lui, comme il l’a confié au micro de Play Sports. Il s’est également notamment exprimé sur sa formation à Anderlecht.

Roméo Lavia fait partie de ces joueurs qui préfèrent autant faire briller les autres que se mettre en avant. Une mentalité importante pour un collectif. Mais comment le Diable Rouge a-t-il développé cette mentalité ? D’où vient-elle ?

Une mentalité présente depuis son plus jeune âge

"Non, je pense que c’est quelque chose que j’ai toujours eu", a-t-il souligné. "Je me rappelle, quand j’avais 10 ans, 11 ans, on jouait des matchs et parfois j’avais l’opportunité de frapper et j’allais chercher la passe de trop."

Marquer ne l’intéressait pas, il voulait déjà faire briller les autres quand il était très jeune : "Parce que moi, en vrai, marquer, ça ne m’intéressait pas. Je préférais faire la passe, l’autre marque et on est tous contents, et voilà. Je me rappelle que, dans mon entourage, on me disait : 'Ah, toi aussi, tu peux frapper de temps en temps', mais je ne sais pas, ça ne m’a jamais… Je ne sais pas. Pour moi, c’était normal. C’est ma façon d’être. Donc même maintenant, je l’ai encore. Donc ouais, je pense que c’est juste naturel, que je l’ai toujours eu."

Romeo Lavia n'est pas près d'oublier Anderlecht

Durant son enfance et son adolescence, Roméo Lavia a évolué sous les couleurs d’Anderlecht. Une période qu’il n’est pas près d’oublier : "C'était le prime de ma formation. Je suis encore en contact avec beaucoup de l’équipe qu’on avait lors de ma deuxième année à l’académie. Donc vraiment, ça montre à quel point on était tous soudés. Et ouais, franchement, ça, je suis très content."