Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été
Photo: © photonews
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Le Standard a prêté trois joueurs pendant ou après la préparation estivale. L'heure est au premier bilan à l'aube de cette première trêve internationale de la saison. Steeven Assengue montre de très belles choses avec l'Excelsior Virton, Bosko Sutalo a gagné une place de titulaire à l'Aris Salonique mais a été giflé par l'AEK Athènes, tandis que Timothé Nkada a connu sa première titularisation mais n'a pas encore marqué avec Troyes.

Steeven Assengue, Bosko Sutalo, Timothé Nkada. Trois joueurs prêtés par le Standard durant le mercato estival. Trois situations bien différentes. Après une longue blessure, le premier avait accumulé beaucoup de retard sur ses partenaires du noyau A durant la préparation et avait été envoyé dans le noyau du SL16 FC par Vincent Euvrard.

De son côté, Sutalo revenait d'un prêt à Cracovia. Victime aussi de pépins physiques en début de préparation, le défenseur central croate n'avait pas su montrer ses qualités à Vincent Euvrard, qui lui avait fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui. Quant à Nkada, sa mauvaise préparation et la concurrence en pointe l'avaient relégué dans la hiérarchie, et le Standard devait faire partir un avant-centre pour recruter Andi Zeqiri.

Débuts réussis avec Virton pour Steeven Assengue

À l'aube de cette première trêve internationale, il est l'heure de faire le point sur la situation de ces trois joueurs. Enfin, de trêve internationale, il n'en est pas vraiment question pour Steeven Assengue, qui sera du voyage à Oostkamp avec son équipe de Virton pour le sixième tour de la Croky Cup, ce samedi, mais qui ne rejouera plus avant la réception du Sporting Hasselt le 10 octobre.

Chez les Gaumais, le flanc droit de 21 ans réalise un excellent début de saison, avec 95 % de temps de jeu total, 100 % de présences dans le onze de départ et un assist délivré lors de son premier match contre le Lierse. Assengue est l'un des hommes forts de l'Excelsior Virton, belle surprise du début de saison en Challenger Pro League avec un bilan de dix points sur quinze.

Bosko Sutalo est devenu titulaire, Timothé Nkada n'a pas encore marqué

De son côté, Bosko Sutalo gagne progressivement sa place sous les couleurs de l'Aris Salonique, où il a disputé les trois dernières rencontres de championnat dans leur entièreté. Le défenseur de 26 ans évolue sur la droite de l'axe central de son club grec, et a notamment subi une énorme claque sur la pelouse de l'AEK Athènes début septembre (5-0). Sutalo joue désormais régulièrement à l'Aris, septième après cinq journées.

De son côté, Timothé Nkada a fêté sa première titularisation avec l'ESTAC Troyes contre Angers il y a quatre jours, après être sorti du banc sans faire la différence lors des deux matchs précédents. Fait surprenant, le joueur de 27 ans a commencé sur le flanc gauche du 4-2-3-1 de son entraîneur Stéphane Dumont, sans réellement briller : Troyes a été battu lors de ses trois apparitions : 2-6, 2-0 et 2-0.

Le ciel n'est donc pas totalement rose au-dessus de la tête des deux derniers cités. Pour l'instant, le prêt le plus encourageant des Rouches se nomme clairement Steeven Assengue, l'un des arrières droits les plus convaincants de D1B depuis la reprise. Ce garçon ressemble tout de même au profil idéal pour remplacer Marlon Fossey la saison prochaine.

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