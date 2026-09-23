Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

Après trente années de domination sans partage, Heineken ne sera plus la bière de la Ligue des Champions à compter de la saison prochaine. Cet honneur reviendra désormais à Stella Artois, après qu'AB InBev est devenu le sponsor principal de la compétition au mois de février.

"Heineken, sponsor de l'UEFA Champions League." Un slogan qui sonne en boucle chez les nombreux amoureux du plus haut niveau du football européen.

Cela fait en effet trente ans que la bière néerlandaise est celle qui sponsorise la Ligue des Champions, Heineken étant devenue l'un des plus grands fabricants de bières dans le monde.

Une domination qui est toutefois sur le point de prendre fin, après qu'AB InBev a annoncé au mois de février dernier qu'elle deviendrait le sponsor officiel de la compétition dans les années à venir.

Stella Artois, nouvelle bière de la Ligue des Champions

La bière de la Ligue des Champions ne sera donc plus Heineken, mais Stella Artois à compter de la saison prochaine, a-t-il été annoncé ce mardi lors d'une journée d'investisseurs. Un choix d'AB InBev, qui va donc faire prendre encore plus d'ampleur à ce qui est déjà l'une de ses marques internationales phares.



La pils louvaniste va donc remplacer l'emblématique bouteille verte pour se placer au sommet du football européen. Cet accord entre AB InBev et la Ligue des Champions, qui ne concerne que le football masculin, court jusqu'en 2033.