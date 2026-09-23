Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

Comme le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et bien d'autres, le Sporting d'Anderlecht a aussi travaillé sur un dossier de nouveau stade ces dernières années. Un projet mis au frigo, explique le président Michael Verschueren, qui, avec le reste de la direction, privilégie le retour d'un Sporting compétitif au plus haut niveau plutôt que l'aménagement de projets extrasportifs.

Le Club de Bruges souhaite entamer les travaux (préparatoires) de son nouveau stade en automne. Le champion de Belgique vise un déménagement en 2029. L'Union n'a pas encore obtenu son permis de bâtir, mais il semble désormais clair que le site de Bempt, à Forest, deviendra son nouveau domicile. À l'échelon inférieur, le RFC Liège a aussi reçu de très bonnes nouvelles récemment.

Anderlecht cherche aussi à déménager, ou à agrandir le Lotto Park

De son côté, le Sporting d'Anderlecht a également étudié différents projets ces dernières années. Le recordman des titres en Belgique devait prendre ses quartiers dans l’Eurostadion, mais cette idée n'a finalement jamais vu le jour. Une rénovation et un agrandissement du Lotto Park, qui affiche de plus en plus souvent sold-out malgré des résultats en dents de scie, ont aussi été envisagés. Par ailleurs, la possibilité de construire un stade multifonctionnel sur le site du Cora d'Anderlecht a également été étudiée.

"Il est désormais très clair qu’un nouveau stade donne un sérieux coup de pouce aux revenus", constate Michael Verschueren dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. "On parle rapidement d’une hausse de quinze à vingt-cinq pour cent. Anderlecht ne peut pas en dire autant. Nous n’avons aucun dossier."

"Tout le monde sait qu’Anderlecht a essayé pendant des années d’augmenter sa capacité via l’Eurostadion ou un agrandissement du Lotto Park", poursuit le président des Mauve et Blanc. "Mais nous avons décidé que la priorité devait d’abord être donnée à la réussite sportive. Nous reviendrons sur le dossier du stade le moment venu."

La réussite sportive avant les projets extrasportifs à Anderlecht

"Suis-je satisfait de la capacité actuelle du Lotto Park ? Nous affichons toujours complet dans une ambiance conviviale", explique Verschueren. "Chaque match est à guichets fermés et une liste d’attente de 6.500 supporters prêts à payer un abonnement existe."





La question à se poser est la suivante : Anderlecht ne laisse-t-il pas échapper beaucoup d’argent en ne travaillant plus sur un dossier de stade ? "Je pense que le club doit avant tout se préoccuper du fait que nous attendons depuis dix ans une réussite sportive."

"Anderlecht doit d’abord redevenir une équipe compétitive et entamer chaque compétition avec l’ambition de la gagner", conclut le président. "Personne ne comprendrait que nous prenions les choses dans l’autre sens."