Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

Gill Swerts l'a confirmé, Lucas Stassin ne sera pas de la partie pour les trois prochaines rencontres des Diablotins, qui tenteront de se qualifier pour l'Euro U21. Le sélectionneur a toutefois assuré qu'il sentait la confiance régner dans le groupe, et a déclaré qu'il espérait deux victoires avant d'aborder le déplacement décisif au Danemark en tant que leader de groupe.

Trois matchs pour aller chercher une qualification pour le championnat d'Europe U21. Voici ce qui attend les Diablotins de Gill Swerts lors de cette trêve internationale "inédite" avec trois matchs au programme, dont deux à domicile contre la Biélorussie et le Pays de Galles et un déplacement important au Danemark.

Important, parce que la Belgique occupe la première place de son groupe, mais demeure à égalité de points avec l'Autriche, qui compte toutefois un match de plus, et le Danemark. Cette rencontre pourrait donc être celle de la qualification pour les deux équipes, puisque seul le premier de groupe est directement qualifié (le deuxième aura droit à des barrages).

Privé de Lucas Stassin, Gill Swerts ressent de la confiance chez les Diablotins

Mais avant de penser au Danemark, place à la Biélorussie pour le sélectionneur des Diablotins, qui a confirmé le forfait de Lucas Stassin ce mercredi en conférence de presse. "Il est rentré en Espagne. Avec Robin Mirisola, Norman Bassette et Roméo Vermant, nous avons déjà trois attaquants de pointe et avons donc fait le choix de rester à 23 joueurs", a-t-il déclaré, cité par nos confrères de la Dernière Heure.

C'est déjà ce jeudi que les Diablotins disputeront la première de leurs trois rencontres. "Malgré le peu de temps pour préparer ce match, je ressens de la confiance dans l'équipe. L'objectif est de terminer à la première place et de se qualifier directement."



Les U21 disputeront leurs deux rencontres au Kuipje de Westerlo. "Contre des adversaires dont il faut se méfier, l'équipe ne doit pas s'attendre à des matchs faciles. Le but est de gagner nos deux premiers matchs pour aborder le dernier en tant que leaders", a conclu Gill Swerts, pour qui le résultat d'Autriche - Danemark, qui se disputera le 2 octobre, sera évidemment d'une grande importance.