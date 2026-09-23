Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde
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Le Mans renforce ses liens avec l'Afrique et le Brésil grâce à deux anciens internationaux, qui rejoignent le projet dans lequel Thibaut Courtois a investi.

Thibaut Courtois compte deux nouveaux partenaires parmi les actionnaires du Mans FC. Selon L'Équipe, les anciens milieux Idrissa Gueye (PSG) et Lucas Leiva (Liverpool) rejoignent le gardien belge, le tennisman Novak Djokovic et les pilotes Felipe Massa et Kevin Magnussen.

Le club français, qui évolue en Ligue 1, accueille deux nouveaux investisseurs quelques mois après l'arrivée de ces grandes figures du sport. Tous participent au projet porté par OutField, le fonds brésilien devenu actionnaire majoritaire du Mans en février dernier. Les montants investis n'ont pas été dévoilés.

Un pont direct avec l'Afrique

L'arrivée de Gueye pourrait permettre au Mans de renforcer ses liens avec l'Afrique. L'ancien joueur du PSG dirige depuis 2025 le ForHope Campus, un centre de formation au Sénégal qui accompagne les jeunes footballeurs dans leur parcours sportif et scolaire. Le club français pourrait profiter de son expérience et de ses contacts pour repérer de nouveaux talents.

Un lien plus fort avec le Brésil

Lucas Leiva devrait jouer un rôle dans le recrutement. L'ancien milieu de Liverpool et de la Lazio pourrait mettre son réseau au service du club. Son arrivée permettrait de renforcer les liens avec le Brésil, où le fonds OutField est implanté.

Pour Courtois et les autres investisseurs, ces deux arrivées apportent de nouvelles possibilités. Le Mans peut s'appuyer sur des personnalités issues de plusieurs sports, mais aussi sur des anciens footballeurs capables de faciliter le recrutement à l'étranger. Un projet qui dépasse le simple investissement financier et qui pourrait permettre au club de développer son réseau à l'international.

Trois clubs

À travers sa plateforme NXTPLAY, Courtois a des parts dans trois clubs de football. En juin 2026, il a investi dans son ancien club formateur (le KRC Genk), avec l'ambition de soutenir son centre de formation et de l'aider à retrouver une place importante dans le championnat belge. Il est aussi actionnaire de CD Extremadura, qui évolue dans les divisions inférieures espagnoles.

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