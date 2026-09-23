Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

Pause plus longue qu'à l'accoutumée pour les clubs de Pro League, et il faudra s'y faire avec ces nouvelles trêves internationales de trois semaines et quatre rencontres. Chacun va gérer cette période à sa manière, entre repos accordé aux joueurs, travail des points faibles du début de saison et matchs amicaux pour tenter de conserver le rythme des matchs.

Qui dit trêve internationale dit quelques jours de congé pour les joueurs de Pro League qui n'ont pas été appelés par une sélection nationale. À l'aube de cette pause de trois semaines, les clubs ont libéré leurs joueurs le week-end dernier avant de les retrouver cette semaine. Une pause que certains ont mise à profit pour, par exemple, demander leur compagne en mariage, à l'image de Hautekiet.

Tous ces joueurs, sauf quelques exceptions, sortent en effet d'une grosse période chargée débutée début juillet, voire fin juin pour la préparation d'avant-saison pour les équipes ayant dû disputer des tours préliminaires européens. Sur les rotules pour certains, ils ont donc pu profiter de cette petite période pour se ressourcer.

Certains ont encore droit à quelques jours "off", puisque les clubs n'ont pas chacun donné le même nombre de jours de congé à leurs joueurs. Au Standard et au Club de Bruges, par exemple.

Quatre jours off au Standard et à Bruges, huit à Charleroi et Anderlecht

Vincent Euvrard et Ivan Leko ont donné quatre jours de repos à leurs troupes après le dernier match : vendredi pour les Rouches, de retour donc à l'académie ce mercredi, et dimanche pour les Blauw & Zwart, qui reviendront donc vendredi à Westkapelle.

Du côté de La Gantoise, co-leader, Rik de Mil a donné cinq jours. Les Buffalos seront donc de retour ce jeudi à l'entraînement. De leur côté, David Hubert (Union) et Jess Thorup (Genk) ont donné six jours de congé à leurs joueurs. Du côté des deux Sporting, Anderlecht et Charleroi, c'est jusqu'à huit jours qui ont été donnés aux joueurs après ce début de saison.



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Chacun gère donc cette trêve internationale plus longue que la moyenne à sa manière. Dans certains clubs, ces jours de congé ne sont pas consécutifs et certains pourraient être réservés à la semaine prochaine. Tous les clubs disputeront aussi l'un ou l'autre match amical durant cette période, avant la reprise du championnat le week-end des 9, 10 et 11 octobre.