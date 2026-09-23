Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations
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La Belgique affrontera l'Italie en Ligue des Nations. Parmi les joueurs sélectionnés, un ancien d'Anderlecht, qui retrouve la sélection italienne après son passage raté à Bruxelles.

La Belgique débutera sa Ligue des Nations face à l'Italie, avec un visage connu des supporters d'Anderlecht dans les rangs adverses. Sebastiano Esposito, qui n'avait pas convaincu lors de son passage au Sporting, fait partie des joueurs appelés par Roberto Mancini pour cette trêve internationale.

Un flop à Anderlecht

Prêté par l'Inter Milan à Anderlecht en juillet 2022, Esposito n'avait pas convaincu à Bruxelles. En six mois, l'attaquant italien avait disputé 21 rencontres pour deux buts, avant de quitter le Sporting en janvier 2023. Depuis, il a joué à Cagliari avant de rejoindre Sassuolo. Cette saison, il a inscrit un but en trois matchs.

Convoqué avec son frère

Sa convocation avec l'Italie lui permet de partager le vestiaire avec son frère. Un moment particulier pour l'ancien Anderlechtois, qui a évoqué cette expérience dans l'émission Azzurro Live, selon LaPresse. "Le sélectionneur nous a dit d'en profiter, car être en équipe nationale est déjà incroyable, et être ici avec son frère est une joie supplémentaire", a-t-il déclaré.

La Belgique sera le premier adversaire des Italiens en Ligue des Nations. Esposito s'attend à des rencontres difficiles, mais se réjouit de pouvoir enchaîner les matchs avec sa sélection. "Ce sont quatre matchs consécutifs, tous de très haut niveau. On a hâte, car pour nous, les joueurs, plus on joue, mieux c'est".

L'Italie est en train de couler

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L'Italie tente de retrouver son niveau après avoir manqué une nouvelle Coupe du monde. Mancini compte sur plusieurs jeunes joueurs pour relancer la sélection, sans écarter les cadres. Un mélange qui plaît à Esposito. "C'est formidable qu'il y ait autant de nouveaux visages, mais aussi beaucoup de vétérans impliqués et déçus de ne pas s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est le bon mélange pour se remettre sur les rails".

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