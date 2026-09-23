Ibe Hautekiet annonce une grande nouvelle

Ibe Hautekiet a annoncé sur son compte Instagram ce mardi qu’il allait se marier. Le défenseur central de 24 ans va épouser Imme Desmet, avec qui il partage sa vie depuis 7 ans. "Il y a 7 ans, je t’ai choisie. Aujourd’hui, je te choisis à nouveau. Et cette fois, pour toujours", a-t-il écrit.

Le joueur du Standard de Liège a publié plusieurs photos de sa demande en mariage réalisée à Bordeaux sur Instagram. Sur les clichés, les deux tourtereaux apparaissent tout sourire et particulièrement émus.

"Immie, tu es mon chez-moi, ma meilleure amie et la personne avec qui je veux continuer à tout vivre. Les beaux moments, les jours difficiles et surtout tous les petits moments entre nous deux", a déclaré Ibe Hautekiet. "Tu es celle avec qui je veux vieillir, mais surtout celle avec qui je veux rester encore très longtemps jeune."

De nombreux joueurs réagissent à l'annonce

Dans les commentaires de la publication, de nombreux joueurs ont tenu à réagir. Arne Engels, coéquipier du Liégeois lorsqu’il évoluait à Bruges, a notamment partagé un visage aux yeux en forme de cœur pour témoigner de son enthousiasme. Daan Dierckx, défenseur du Matricule 16, a lui aussi réagi avec des étoiles dans les yeux, accompagnées d’un cœur formé avec les doigts.

"Plein de bonheur", a écrit Arnaud Bodart. "Félicitations mon gars", a commenté Noah Ohio. "Oh, délicieux Ibe", a déclaré Matthieu Epolo. Lucas Pirard a également laissé parler les emojis, avec un visage amoureux et un cœur.

Bjorn Meijer, Gustav Mortensen, Cisse Sandra, Dimitri Lavalée, Kyriani Sabbe, Ilay Camara, Denzel De Roeve, Casper Nielsen ou encore Daan Heymans ont également commenté la publication. Des personnalités connues comme Senne Lammens, gardien de Manchester United, ont également liké la publication du défenseur central du Standard de Liège.



Cette étape est évidemment cruciale dans la vie d’Ibe Hautekiet, qui espère réaliser une bonne saison avec le Standard de Liège.



