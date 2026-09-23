"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

Les débuts de Michy Batshuayi en Saudi Pro League ne se passent pas comme prévu. Le natif de Bruxelles a inscrit un seul but après six rencontres et son équipe est actuellement dernière du championnat saoudien avec, à son compteur, deux nuls, cinq défaites et aucun succès (2 points).

Michy Batshuayi a choisi de quitter l'Europe pour rejoindre le Moyen-Orient cet été. L'ancien Diable Rouge a quitté Francfort et a signé à Abha un contrat jusqu'au 30 juin 2028.

Un début d'aventure compliqué pour Michy Batshuayi en Arabie saoudite

Mais malheureusement pour lui, le début d'aventure est compliqué. Après six matchs, l'ancien joueur du Standard de Liège, qui a à chaque fois été titulaire, n'a marqué qu'une seule fois. Il avait marqué lors de la défaite de son équipe sur le score de 3-2 face à Al-Fayha.

Mohammed Al-Qadi, l'un des supporters du club, a été interrogé par un média saoudien début septembre dernier. Il n'a pas hésité à critiquer le Belge : "Ce qui se passe est clairement désorganisé et il y a des catastrophes défensives. Il existe un gros problème sur le plan technique, et même l’attaquant Batshuayi n’a jusqu’à présent rien montré qui puisse plaider en sa faveur. Ce sont les résultats qui ramènent les supporters et la stabilité, et ce que nous voyons actuellement n’est pas rassurant."

Abha réagit

Le directeur du centre média d’Abha, Al-Walid Al-Waqidi, a réagi à ce début de saison catastrophique : "Nous sommes d’accord sur le fait que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. La direction travaille quotidiennement à évaluer la situation et à corriger les erreurs. Nous avons une grande confiance dans le fait que la suite sera meilleure et à la hauteur des supporters d’Abha."



"Tous les dossiers techniques concernant l’entraîneur et les joueurs font l’objet d’un suivi attentif. Toute décision officielle sera annoncée par les canaux du club", a-t-il conclu.