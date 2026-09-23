"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

Danylo Sikan s'est récemment confié sur son début de saison et son arrivée compliquée à Anderlecht. L'Ukrainien se sent désormais pleinement épanoui, comme il l'a confié à nos confrères flamands de Het Laatste Nieuws.

Le RSC Anderlecht avait déboursé quatre millions d’euros en janvier dernier pour arracher Danylo Sikan à Trabzonspor. Il s’agissait de l’un des derniers faits d’armes d’Olivier Renard avant que l’ancien directeur sportif des Mauves ne soit licencié.

Le transfert de Danylo Sikan avait lui aussi valu de nombreuses critiques à Olivier Renard. Anderlecht savait que les tests médicaux avaient révélé un problème. Malgré cela, Olivier Renard avait décidé d’aller au bout du transfert.

L’arrivée de Danylo Sikan ressemblait fortement à un transfert de panique. Comme si cela ne suffisait pas, l’international ukrainien à sept reprises s’était blessé après seulement quelques matchs.

Un tout autre Danylo Sikan

Depuis, le Lotto Park a découvert un tout autre Danylo Sikan. L’Ukrainien peut évidemment évoluer en pointe, mais Vitor Bruno l’a également déjà utilisé comme numéro dix très offensif. Cette saison, il a inscrit six buts en quatorze rencontres.

"Dès le premier jour de la préparation, je me suis senti renaître", a expliqué Danylo Sikan au micro de Het Laatste Nieuws. "Et cela se voit aussi sur le terrain. Je suis prêt à réaliser une très bonne saison au cours des prochains mois."





Ce sentiment contraste fortement avec les premiers jours et les premières semaines de Danylo Sikan à Bruxelles : "À mon arrivée en Belgique, j’ai très vite senti que quelque chose n’allait pas au niveau de ma hanche et de mes adducteurs. On pensait à une pubalgie et j’ai dû directement passer sur la table d’opération."

Mais le corps de Danylo Sikan n’était pas le seul à lui jouer des tours. Anderlecht traversait également une période très agitée. Olivier Renard, mais aussi Besnik Hasi, ont été rapidement remerciés. "Cela a été extrêmement difficile pour moi", a expliqué Danylo Sikan. "J’arrivais dans un nouveau pays et je me blessais immédiatement. En plus de cela, en l’espace de quelques semaines, presque toute la structure du club a changé. J’étais sous le choc."