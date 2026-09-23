La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

Cette saison, les seizièmes et les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique se joueront le week-end. Les supporters connaissent les dates à retenir.

Samedi soir, Lommel se déplacera sur le terrain du KV Diksmuide Oostende. Le KV Courtrai ira défier le KSK Heist. Les autres clubs de Jupiler Pro League entreront en lice au tour suivant, en seizièmes de finale.

Les clubs de première division entreront bientôt en lice

Les clubs amateurs ont entamé leur parcours en Coupe depuis l'été. Les équipes de la Challenger Pro League feront leur entrée fin septembre. Après les dernières rencontres des trente-deuxièmes de finale, le tirage au sort du tour suivant aura lieu le lundi 28 septembre.

À partir des seizièmes de finale, les autres clubs de première division entreront eux en action. Comme lors des saisons précédentes, ils bénéficieront d'un statut protégé lors de ce tirage. Ils ne pourront pas être directement opposés les uns aux autres à ce stade de la compétition.

Le calendrier de la Coupe demandera un petit temps d'adaptation aux supporters cette saison. Les seizièmes et les huitièmes de finale seront entièrement disputés le week-end, une bonne nouvelle pour les fans. Ces tours étaient généralement programmés en semaine ces dernières années.

Les dates importantes à retenir



Les seizièmes de finale se joueront du 16 au 18 octobre. Les horaires exacts des rencontres seront annoncés le mercredi 30 septembre. Les huitièmes de finale suivront du 4 au 6 décembre. Ce tour sera aussi entièrement disputé le week-end.