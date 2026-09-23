L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

Alexander Blessin a retrouvé un club. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise (2023-2024) rejoint le Borussia Mönchengladbach après le licenciement d'Eugen Polanski, a annoncé l'équipe ce mardi. Le club de Bundesliga réalise un début de saison catastrophique avec quatre défaites après quatre matchs de championnat.

Alexander Blessin avait entraîné une seule saison l'équipe de l'Union Saint-Gilloise. Il avait ensuite décidé de partir pour être au plus près de sa femme, victime d'un infarctus de la moelle épinière (une forme d'accident vasculaire). Il a directement ensuite signé à Sankt Pauli le 1er juillet 2024. Après deux saisons en Bundesliga, son aventure s'est achevée l'été dernier. L'entraîneur a échoué dans la mission de maintenir son équipe et les chemins entre l'entraîneur et le club se sont ainsi ensuite séparés.

"Les qualités d'Alex en tant qu'entraîneur sont incontestables. Après analyse, nous avons conclu qu'une séparation et un nouveau départ, avec une conviction totale, cet été, étaient la bonne voie à suivre", avait déclaré le directeur sportif Andreas Bornemann.

Un nouveau défi au Borussia Mönchengladbach pour l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise Alexander Blessin

C'est alors au Borussia Mönchengladbach qu'il va désormais rebondir, club allemand historique qui connaît un début de saison très décevant. Lors du dernier exercice, le club a terminé à la 12e place. L'objectif sera ainsi évidemment de redresser la barre et de grappiller des places au classement.

Alexander Blessin a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le Borussia Mönchengladbach. Une première conférence de presse aura lieu ce mercredi à 13h30. L'occasion de mieux savoir comment il compte coordonner sa nouvelle équipe. "Elle sera diffusée en direct et gratuitement dans la FohlenApp ainsi que sur FohlenTV. Il suffit simplement de se connecter à son compte Borussia", précise le club dans un communiqué.

Le prochain match officiel du Borussia Mönchengladbach se tiendra le 11 novembre prochain après la trêve internationale. À noter qu'un match amical est prévu ce jeudi à 18h30 face à Sportfreunde Siegen.



