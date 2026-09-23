"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard

"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard
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Hein Vanhaezebrouck s’est penché sur la situation de Genk, de l’Antwerp et du Standard. Le consultant pointe notamment plusieurs faiblesses au micro du Nieuwsblad. L’ancien entraîneur de La Gantoise et d’Anderlecht estime que les trois formations doivent rapidement se montrer plus convaincantes pour ne pas se laisser distancer.

Pour Genk, Hein Vanhaezebrouck pointe surtout l’énorme différence entre les prestations à domicile et à l’extérieur. Selon lui, une défaite sur la pelouse du Club de Bruges peut arriver. En revanche, laisser échapper des points après avoir mené face à Zulte Waregem et à l’Antwerp est beaucoup plus préoccupant. L’ancien entraîneur nuance néanmoins son analyse : Genk est la seule équipe à avoir déjà disputé trois rencontres au sommet.

Genk doit désormais enchaîner

Hein Vanhaezebrouck estime que Genk n’a désormais presque plus le droit à l’erreur : "Si Genk veut encore se mêler à la lutte pour l’Europe, il doit maintenant prendre 9 points sur 9 contre Courtrai, le Standard et Malines afin de remonter au classement."

Hein Vanhaezebrouck se montre nettement plus pessimiste concernant l’Antwerp. Le Great Old a déjà encaissé quinze buts.

Il estime que la défense anversoise manque beaucoup trop de garanties. Il cite notamment Rein Van Helden, Yuto Tsunashima ainsi que les arrières latéraux parmi les joueurs qui n’apportent actuellement pas suffisamment de stabilité. "L’Antwerp concède tellement d’occasions que je ne vois pas comment il pourrait remonter au classement."

Hein Vanhaezebrouck va même plus loin et estime que l’Antwerp pourrait encore reculer si rien ne change rapidement : "Au contraire, si l’Antwerp ne fait pas attention, il risque de dégringoler encore plus."

Le Standard risque également de stagner

Il ne voit pas non plus le Standard véritablement décoller pour le moment. Selon lui, le jeu proposé est meilleur et plus agréable, mais cela ne se traduit pas suffisamment dans les résultats. "Il manque du punch et de l’efficacité, même si le football est meilleur et plus plaisant", explique-t-il.

Une remarque qui rejoint l’un de ses chevaux de bataille habituels : "Mais vous savez ce que je pense du beau jeu. Cela ne vous apporte rien."

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