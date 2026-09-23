Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme
Photo: © photonews
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Vic De Smet a terminé deuxième du contre-la-montre junior aux Championnats du monde à Montréal ce mardi. Il a été devancé de six petites secondes par Benjamin Noval. Mais saviez-vous que le jeune coureur cycliste a également un passé de footballeur ?

La Belgique a décroché une nouvelle médaille aux Championnats du monde de cyclisme à Montréal. Pour sa première année chez les juniors, Vic De Smet a réalisé un très solide contre-la-montre sur 20,3 kilomètres et s’est emparé de la médaille d’argent. Seul le grand favori espagnol Benjamin Noval a fait mieux.

Vic De Smet était le dernier coureur à s’élancer et a rapidement signé d’excellents temps intermédiaires. Seul Benjamin Noval s’est montré plus rapide, même si le Belge a entretenu le suspense jusqu’au bout grâce à une très belle performance. 

Une quatrième médaille belge avec un petit parfum de football

La Belgique compte désormais quatre médailles à Montréal, notamment grâce au jeune Vic De Smet. Pourtant, il y a encore quelques années, rien ne garantissait qu’il se tournerait vers le cyclisme. Le jeune cycliste possède en effet d’autres talents.

Il n’est pas issu d’une famille de cyclistes et a notamment pratiqué l’athlétisme durant sa jeunesse, mais aussi le football. Il a ainsi évolué dans les équipes de jeunes de Lokeren, de La Gantoise et du SK Beveren au poste d’arrière droit, même s’il était également capable d’occuper d’autres positions.

Vic De Smet est passé par Lokeren, La Gantoise et Beveren

Sans la crise du coronavirus en 2020, il aurait peut-être poursuivi plus longtemps dans le football. C’est finalement par nécessité qu’il s’est tourné vers le vélo. "Pendant la période du Covid, les entraînements de football se sont arrêtés parce que les contacts physiques n’étaient plus autorisés. J’ai alors trouvé dans le vélo l’alternative idéale", avait expliqué Vic De Smet à Het Laatste Nieuws.

La suite appartient désormais à l’histoire. Avec son passé dans le football et l’athlétisme, il n’est pas vraiment surprenant de voir le jeune Belge disposer d’un gros moteur. Il se montre également assez rapide au sprint.

Après Remco Evenepoel et Greg Van Avermaet, la Belgique tient-elle un nouveau bel exemple d’ancien footballeur ayant réussi sa reconversion dans le cyclisme ?

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