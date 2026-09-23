Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

Pas de match de Jupiler Pro League pendant trois semaines, et les clubs qui disputeront des rencontres amicales ne le feront pas dans leur stade, mais bien au centre de formation ou dans celui de leur adversaire. Le stade Joseph Marien, pourtant, ne sera pas totalement inactif pendant cette pause.

Après une pause de plusieurs jours à la suite d'un début de saison chargé, l'Union Saint-Gilloise retrouvera le chemin des entraînements lundi au sein de son centre de formation.

Un centre par lequel sera passée l'Équipe de France, qui s'y entraînera samedi après son match de Ligue des Nations contre la Turquie et avant d'affronter les Diables Rouges lundi soir au Stade Roi Baudouin.

De son côté, l'Union Saint-Gilloise ne retrouvera son stade Joseph Marien que le 11 octobre pour la réception de Louvain dans le cadre de la huitième journée de Jupiler Pro League, mais l'enceinte des Bruxellois ne restera cependant pas inoccupée d'ici là.

Le derby entre les U23 de l'Union et le RWDM au Parc Duden

Une rencontre s'y déroulera en effet le 3 octobre, et elle devrait accueillir du public, puisqu'il s'agira du derby de D1 FFA entre les U23 Saint-Gillois et le RWDM.



Il s'agira probablement du seul stade de D1A utilisé pour un match durant la trêve internationale, puisque les clubs de Pro League qui disputeront des joutes amicales le feront dans leur centre de formation, ou dans ceux de leur adversaire.