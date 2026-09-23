L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"
Photo: © photonews
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Surprise de la première sélection de Mark Van Bommel et remplaçant numérique de Thibaut Courtois, Jari De Busser va vivre un rêve éveillé pendant trois semaines avec les Diables Rouges. S'il ne s'attend pas spécialement à recevoir du temps de jeu, le portier de 26 ans évoluant à l'AZ Alkmaar sait qu'il est sur le point de vivre une expérience unique, lui qui n'avait même jamais été convoqué en équipe nationale chez les jeunes.

Jari De Busser a été le premier surpris par sa sélection chez les Diables Rouges. Ce n'est qu'une heure avant la conférence de presse de Mark Van Bommel qu'il a reçu un message du sélectionneur néerlandais, lui apprenant la nouvelle. Van Bommel avait d'abord tenté d'appeler le portier de l'AZ Alkmaar, qui était en réunion et qui n'avait pas pu décrocher.

Interrogé par nos confrères néerlandophones de Het Belang van Limburg, l'ancien portier de Lommel, et plus anciennement de La Gantoise et du Lierse, raconte qu'il a ensuite simplement suivi sa routine. "Après l'entraînement, la conférence de presse était terminée et mon téléphone n'arrêtait évidemment pas de sonner", sourit celui qui a d'abord pensé à prévenir sa compagne et ses parents. "Ils étaient extrêmement fiers, surtout au vu de mon parcours."

Jari De Busser refusait de croire aux Diables Rouges

Il faut dire que le portier de 26 ans n'avait jamais vraiment pensé à l'équipe nationale, lui qui ne compte même pas la moindre convocation chez les jeunes. "Les Diables Rouges ont toujours été quelque chose de très lointain pour moi. Même lorsque j'ai su que j'étais dans la pré-sélection, je ne voulais pas trop y penser. On ne m'a jamais considéré comme suffisamment bon. J'ai dû travailler particulièrement dur pour arriver là où je suis."

Son transfert à l'AZ Alkmaar, le fait qu'il dispute une compétition européenne pour la deuxième saison consécutive et le retrait de Thibaut Courtois pour la Ligue des Nations lui ont toutefois fait comprendre qu'une sélection n'était peut-être plus aussi illusoire. De Busser garde cependant les pieds sur terre, et ne s'attend pas spécialement à disputer ses premières minutes en match officiel avec les Diables Rouges.

Encore un talent belge révélé aux Pays-Bas

"Les autres gardiens évoluent à un niveau supérieur", reconnaît-il. "Mais c'est très agréable de faire partie du groupe, de contribuer à l'ambiance et d'aider les autres joueurs." Jari De Busser sait que le chemin est encore long, mais cela n'enlève pour lui rien à la beauté du moment. "Personne ne pourra jamais m'enlever cette expérience unique", a-t-il conclu.

Une belle histoire pour celui en qui l'on ne croyait pas vraiment en Belgique, et qui a dû franchir la frontière néerlandaise pour s'affirmer au plus haut niveau. Les exemples sont nombreux, les centres de formation belges laissent parfois passer quelques talents entre les mailles du filet, ce qui laisse aussi place à de belles histoires comme celle de ce nouveau Diable Rouge qui tentera, à minima, de conserver ce rôle de quatrième gardien derrière Mike Penders, Senne Lammens et Maarten Vandevoordt durant cette campagne de Ligue des Nations.

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