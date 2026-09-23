Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato
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Anderlecht doit faire appel aux jeunes des Futures pour respecter les quotas de joueurs formés en Belgique, au détriment de son équipe réserve, dernière au classement.

En Jupiler Pro League, chaque club doit inscrire au moins six joueurs formés en Belgique sur sa feuille de match. Cette règle ne concerne pas que les joueurs de nationalité belge, mais aussi ceux qui ont passé au moins trois années de formation dans un club belge avant leur 23ème anniversaire.

Pour Anderlecht, cette règle a eu des conséquences face à Zulte Waregem. Colin Coosemans, Ali Maamar et Marco Kana étaient titulaires et le club bruxellois a dû faire appel à plusieurs joueurs des Futures pour compléter sa feuille de match.

Noa Ojea, Noah Kalonji et Mario Stroeykens ont ainsi été appelés en renfort. Le cas de ce dernier est révélateur. Sur le départ cet été, Stroeykens avait été poussé vers la sortie par Anderlecht, qui avait tenté de lui trouver un nouveau club. Faute de transfert, il fait partie du noyau et représente une solution pour respecter le quota de joueurs formés en Belgique. Sa polyvalence offre à Vítor Bruno une option supplémentaire en cas de besoin.

Cette situation se fait au détriment d'autres joueurs. Enric Llansana et Romeo Amane étaient absents du groupe face à Zulte Waregem. Tristan Degreef a reculé dans la hiérarchie. Anderlecht ne cherche pas à se séparer d’eux, mais l'arrivée de onze recrues étrangères a considérablement renforcé la concurrence.

Les Futures ont besoin de ces joueurs

C'est là que se trouve le paradoxe. Les Futures ont besoin des joueurs du noyau A pour rester compétitifs sur le plan sportif, mais le noyau A a besoin de ces joueurs pour respecter les règles concernant les joueurs formés en Belgique.

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Cette situation a été frappante le week-end dernier. Samedi, lors de la victoire 3-0 d'Anderlecht face à Zulte Waregem, plusieurs joueurs des Futures figuraient sur le banc : Ojea, Onia-Seke, Barry et Kalonji, aux côtés de Stroeykens et Degreef. Ils n'ont pas fait le déplacement avec les Futures contre le Francs Borains, où les jeunes Bruxellois se sont inclinés 3-2. Thomas Foket, Nunzio Engwanda et Alexander De Ridder figuraient dans le onze de départ.

Cette situation est loin d'être anodine. Derniers au classement, les Futures ont un besoin de points, mais leurs meilleurs jeunes sont de plus en plus souvent appelés en équipe première. Pour Bruno, ce choix est logique : Ojea, Kalonji, Nga Kana, Onia-Seke et Barry s'entraînent avec le noyau A. Leur présence dans le groupe n'a rien d'un hasard.

Le président d'Anderlecht, Michael Verschueren, a défendu la stratégie de transferts. Selon lui, la vision internationale du recrutement défendue par le directeur sportif Antoine Sibierski a joué un rôle et les nouvelles recrues ont été sélectionnées en fonction de leur qualité et de leurs paramètres physiques.

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