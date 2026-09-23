"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire
Photo: © photonews
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Kevin De Bruyne, qui s'est exprimé face à la presse ce mardi, a évoqué la campagne de Ligue des Nations des Diables Rouges. Elle démarrera ce vendredi avec un match face à l'Italie à Rome. Le premier objectif de la Belgique est clair : bien démarrer l'aventure.

La Belgique figure dans le groupe A de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les hommes de Mark van Bommel figurent aux côtés de l’Italie, de la France et de la Turquie. Un groupe relevé donc, qui permettra aux Diables Rouges de se frotter à de grandes nations européennes.

Kevin De Bruyne se projette sur la Ligue des Nations

"C’est un mini-tournoi. Il y aura beaucoup de nouveaux coaches", a souligné Kevin De Bruyne au micro de la RTBF et de RTL Sports. "Le tout sera de bien débuter puis on pourra envisager d’aller plus loin. On doit appliquer les lignes directrices du staff. On verra après quatre matches ce qu’il sera possible de faire lors des deux dernières rencontres."

Avant toute chose, le focus est porté sur ce premier match. Il aura lieu ce vendredi à 20h45 en Italie. Comment KDB analyse-t-il cette équipe italienne ? "L’Italie doit un peu changer son état d’esprit. Vous ne connaissez peut-être pas beaucoup de joueurs en regardant leur sélection, c’est un peu différent pour moi puisque je joue là-bas. Ils changent de génération. Ils ont raté trois fois la Coupe du monde, c’est très difficile pour un pays comme l’Italie. Ils ont aussi recommencé un nouveau projet, ils veulent sans doute se tourner vers les jeunes."

Kevin De Bruyne évoque l’arrivée de Mark van Bommel

Kevin De Bruyne a ensuite été interrogé sur la nomination de Mark van Bommel : "La décision a été prise par la direction. Parfois, le plan initial doit changer. C’est toujours mieux de laisser un peu de temps à un entraîneur, mais on sait que c’est compliqué de faire cela. On a fait un quart de finale au Mondial, c’est un bon résultat. Pour le même prix, on était sortis par le Sénégal et l’analyse était bien différente."

"On va avoir un peu de temps pour implémenter les souhaits tactiques du coach. On va tenter de faire le mieux possible. Notre noyau recèle de nombreux jeunes avec du potentiel, certains ont connu un gros transfert il y a quelques semaines. Ça va aider le groupe à grandir, je pense sincèrement que ça peut augmenter le potentiel du noyau en vue de l’Euro 2028", a-t-il conclu.

Lire aussi… "J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

Un calendrier chargé pour les Diables Rouges

Après cette rencontre face à l’Italie de vendredi, les Diables Rouges affronteront la France au Stade Roi Baudouin lundi prochain à 20h45, la Turquie à Sclessin vendredi prochain à 20h45 et à nouveau la France le lundi 5 septembre à 20h45, en déplacement à Paris.

Ensuite, il restera deux matches de groupe qui auront lieu en novembre. Le 12 novembre, la Belgique se déplacera en Turquie et, le 15 novembre, elle recevra l’Italie.

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