Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

Joachim Mununga succède à Sven Vermant à la tête des Diables Rouges U17. Le nouvel entraîneur affiche ses ambitions et explique ce qu'il veut apporter.

Joachim Mununga est le nouvel entraîneur des Diables Rouges U17. Il succède à Sven Vermant, qui avait conduit la Belgique en finale du dernier EURO. Le nouveau sélectionneur aura pour mission de poursuivre le travail avec une nouvelle génération, tout en apportant ses idées. Son premier objectif sera de préparer les jeunes aux prochaines rencontres amicales en Espagne, notamment face aux États-Unis et aux Pays-Bas.

Mununga souhaite mettre en place un football basé sur les transitions et le jeu vers l'avant. Mais avant de penser aux résultats, il veut apprendre à connaître ses joueurs et créer une bonne dynamique au sein du groupe. Il a commencé à travailler avec son staff et compte profiter des premiers rassemblements pour transmettre ses principes. L'ancien adjoint d'OHL veut gagner dès maintenant.

Joachim Mununga est belgo-congolais

Sa connaissance des joueurs binationaux a pesé dans sa nomination. Possédant lui-même la double nationalité, Mununga comprend les interrogations des jeunes qui doivent choisir entre plusieurs sélections. Simon Mignolet, responsable technique des équipes nationales, estime que son expérience pourra faciliter les échanges avec ces joueurs et leurs familles. La fédération souhaite mieux accompagner les jeunes talents susceptibles de représenter la Belgique, tout en respectant leur liberté de choix.

Un appel à candidature ouvert à tout le monde

Pour trouver le successeur de Sven Vermant, Mignolet avait décidé de lancer un appel à candidatures ouvert à tous. Après avoir étudié les différents dossiers, la fédération a invité sept à huit entraîneurs à passer un entretien. L'expérience, le parcours et la motivation ont été pris en compte.



Mununga a convaincu Mignolet grâce à sa vision du football et à sa capacité à travailler avec de jeunes joueurs qui évoluent dans un environnement professionnel. Les premiers matches en Espagne lui permettront de tester différentes options et d'observer ses joueurs face à des adversaires de qualité.