"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

Jesse Bisiwu fait ses premiers pas à Barcelone, mais son avenir en sélection est incertain. Le jeune ailier, actuellement avec les U21 de la Belgique, n'écarte pas la possibilité de rejoindre le Ghana.

Jesse Bisiwu a quitté le Club de Bruges cet été pour rejoindre le FC Barcelone, sans avoir disputé le moindre match avec l'équipe première. À 18 ans, le jeune Belge évolue pour l'instant avec la réserve catalane, où il a disputé deux rencontres pour un total de 107 minutes. Il s'entraîne avec les professionnels et espère intégrer définitivement le groupe au cours de la saison.

Presque 10 millions d'euros pour un jeune qui n'a pas joué avec l'équipe première de Bruges

Le Barça a déboursé 8,5 millions d'euros, selon Transfermarkt, pour s'attacher les services du jeune ailier. Un montant important pour un joueur qui n'avait aucune expérience au plus haut niveau. Bisiwu n'a pas hésité lorsqu'il a appris l'intérêt du club catalan. "La première fois que j'ai entendu que le Barça venait pour me voir, j'étais très content. C'est un club de rêve. Je crois que le Barça ne vient pas pour tout le monde. J'étais vraiment heureux", a-t-il confié à la RTBF.

"C'est pour ça que je suis venu à Barcelone"

Depuis son arrivée en Espagne, le Diablotin a eu l'occasion de côtoyer plusieurs joueurs de l'équipe première. Il a échangé avec les capitaines et l'entraîneur. "Ils m'ont bien accueilli. Même les capitaines de l'équipe première. J'ai aussi parlé avec le coach et j'étais très content". Barcelone compte prendre son temps avec lui et lui permettre de progresser sans brûler les étapes. "Le plan, c'est un plan de cinq ans. Je crois que le club peut me faire évoluer. C'est pour ça que je suis venu à Barcelone".

Bisiwu a été sélectionné avec les U21 de la Belgique pour la dernière fenêtre de qualification de l'Euro U21 en 2027. Malgré son faible temps de jeu en club, il conserve sa place dans le groupe et se réjouit de cette nouvelle convocation. "Être ici, ça veut dire qu'on fait des trucs bien au club. Alors on est très heureux d'être ici". Le jeune ailier espère profiter de ce rassemblement pour obtenir plus de minutes de jeu et aider les Diablotins à atteindre leurs objectifs.

La Belgique ou le Ghana ?

Son avenir international est ouvert... D'origine ghanéenne, Bisiwu n'a pas fermé la porte à une éventuelle sélection avec le Ghana. Pour l'instant, il préfère se concentrer sur ses performances avec les Espoirs plutôt que de se prononcer sur un choix définitif. "Dans le futur, on ne sait jamais, mais le focus maintenant il est sur les U21 et gagner les matchs maintenant. Moi, je vais juste aider le groupe à gagner les matchs et aller le plus loin possible".





L'Union belge espère éviter de perdre d'autres binationaux, comme Kos Karetsas et Jorthy Mokio, ce dernier ayant joué avec les A. Bisiwu peut choisir de représenter le Ghana. En attendant, il doit gagner sa place avec la réserve. Ses premiers mois à Barcelone seront importants pour convaincre le staff de lui accorder plus de temps de jeu.