Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

Diego Moreira est un joueur qui pourrait bien disputer de nombreuses minutes lors de la trêve internationale. Le Diable Rouge arrive en pleine forme, après des débuts réussis à l'AC Milan. Reste à voir quels seront les plans de Mark van Bommel.

Le début officiel de l'ère Mark van Bommel approche. Ce vendredi à 20h45, la Belgique affrontera l'Italie à Rome. Un pays qui sourit d'ailleurs au Diable Rouge Diego Moreira, lui qui est en pleine forme avec l'AC Milan depuis sa signature cet été.

Déjà décisif avec l'AC Milan

Le natif de Liège a été transféré chez les Rossoneri cet été en provenance de Strasbourg. Il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031. Beaucoup pensaient qu'il lui aurait fallu un temps d'adaptation pour se montrer efficace. Mais, il n'en est rien.

Après avoir pris part à 4 matchs (3 en Serie A et 1 en Europa League), le nouveau joueur de l'AC Milan a déjà planté trois buts. Monté à la mi-temps face à la Lazio Rome le 12 septembre dernier, il s'est offert un doublé, permettant à son équipe de recoller au score (2-2). Dimanche, il s'est à nouveau montré décisif face à Lecce. Monté au jeu à la 69e minute de jeu, il a inscrit le troisième but milanais quatre minutes plus tard, alourdissant le score à 3-0.

L'un des joueurs les plus attendus avec la Belgique ?

À Milan, il a ainsi déjà séduit le cœur des supporters du club italien. En Belgique, il reste cependant encore assez discret. En équipe nationale, le Liégeois n'a pas encore disputé beaucoup de temps de jeu. Lors de la dernière Coupe du monde, il n'a pris part qu'aux seizièmes de finale face au Sénégal, où il a disputé 57 minutes de jeu lors de la victoire 2-3 des Diables Rouges après prolongation. Il avait d'ailleurs réalisé une très bonne montée au jeu.



C'est ainsi logiquement qu'il est l'un des joueurs les plus attendus lors de cette campagne de Ligue des Nations. Il pourrait bien se montrer décisif et séduire de nombreux fans des Diables Rouges.