Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

Nicolas Raskin repart de zéro avec Mark Van Bommel. Le milieu de terrain belge évoque les nouvelles exigences du sélectionneur, la concurrence et ses ambitions en équipe nationale.

Le message peut paraître anodin, mais il prend tout son sens pour Nicolas Raskin. Sous les ordres du précédent sélectionneur, il avait vécu une très belle période, disputé une Coupe du monde et semblait s'être installé en équipe nationale. Avec l'arrivée de Van Bommel, les cartes sont redistribuées et il doit, comme les autres, refaire ses preuves

"À chaque nouvelle saison et avec chaque nouvel entraîneur, il faut recommencer. Il faut essayer de faire les choses du mieux possible", explique Raskin. "Si j'ai des minutes de jeu, je dois saisir cette opportunité et montrer que je peux être important dans la manière dont l'entraîneur veut jouer".

Van Bommel demande un pressing plus agressif après une perte de balle

La première impression de Raskin concernant le nouveau sélectionneur est positive. Il apprécie la manière dont Van Bommel souhaite faire jouer son équipe. Jouer vers l'avant, presser haut et tenter de récupérer le ballon : selon Raskin, ce sont des principes qui peuvent convenir à ce groupe.

Il constate une différence avec l'approche de son prédécesseur. Sous Garcia, l'équilibre défensif était important. Lorsque la Belgique attaquait, elle devait réfléchir au positionnement des joueurs derrière le ballon afin de pouvoir réagir rapidement en cas de perte de balle. Selon Raskin, ce principe est d'actualité.

Mais Van Bommel va, selon lui, plus loin. "La plus grande différence est que le nouveau coach veut appliquer un contre-pressing très agressif sur l'ensemble du terrain", explique Raskin. "Sous Garcia, après une perte de balle, nous pouvions parfois nous dire : nous allons nous replier dans un bloc médian et attendre. Maintenant, l’'dée est plutôt : nous perdons le ballon et nous essayons de le récupérer".





Cela en dit long sur ce que Van Bommel demandera à ses milieux de terrain. Raskin est un joueur qui base son jeu sur l'intensité et la récupération du ballon. Un système dans lequel la Belgique ne se replie pas automatiquement après une perte de balle, mais cherche à mettre la pression, peut correspondre à ses qualités.

Raskin souligne qu'il ne serait pas judicieux de tirer de grandes conclusions après quelques entraînements. Les joueurs sont pleinement occupés à assimiler les nouveaux principes. "Nous avons consacré pas mal de temps au travail tactique sur le terrain et à l'analyse vidéo. C'est clair et précis", raconte-t-il.

Raskin ne pense pas à une place de titulaire

Un autre élément important entre en ligne de compte : la concurrence est forte au milieu de terrain. Raskin cite Romeo Lavia et Mandela Keita, qui sont à nouveau disponibles. La Belgique dispose de plusieurs profils différents. Il s'attend à ce que Van Bommel utilise différentes combinaisons au cours des quatre rencontres.

Raskin refuse dès lors de revendiquer une place de titulaire. "Je ne viens pas ici avec certaines attentes et je ne vais pas dire que je veux absolument être titulaire", affirme-t-il. "Si le coach a besoin de moi dès le début, tant mieux. S'il a besoin de moi pour entrer en cours de match, je ferai exactement la même chose".

Selon lui, les performances réalisées lors de la Coupe du monde ont posé des bases importantes. La Belgique a atteint les quarts de finale et a retrouvé une certaine crédibilité, estime Raskin. En huitièmes de finale contre les États-Unis, les Belges ont échappé à une situation difficile et ont fait preuve de caractère, selon lui.

"La chance n'a pas marqué ces buts à notre place", affirme Raskin. "Mais bien sûr, il faut un peu de chance lors d'un tournoi".