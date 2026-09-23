Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra
Photo: © photonews
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Quel visage aura l'Italie contre la Belgique ? Difficile à dire à l'aube du premier match officiel depuis le grand retour de Roberto Mancini sur le banc. Le vainqueur de l'Euro 2021 a convoqué 34 joueurs, dont neuf nouveaux et plusieurs binationaux convaincus par le projet de renouveau de la Nazionale. La Squadra devrait se montrer conquérante face aux Diables Rouges, vendredi soir.

Après un premier passage entre 2018 et 2023 lors duquel il a remporté l'Euro en 2021 avant de manquer la qualification pour la Coupe du monde 2022 avec une terrible défaite en barrages contre la Macédoine du Nord, Roberto Mancini a été rappelé à la tête d'un football italien qui n'a cessé de s'éloigner du gratin européen ces dernières années, en témoigne son timide 1/8e de finale à l'Euro 2024 et son absence du dernier Mondial.

Avec cette Ligue des Nations, puis les éliminatoires pour le prochain Championnat d'Europe qui arriveront dans la foulée, l'ancien entraîneur de la Lazio Rome, de l'Inter et de Manchester City, mais aussi de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite, doit donc reconstruire un projet viable, pour remettre la Nazionale sur le droit chemin.

Le premier match contre la Belgique sera donc déjà primordial pour le sélectionneur de 61 ans, qui a constitué une large liste de 34 joueurs pour ces quatre rencontres internationales (Belgique, France et deux fois la Turquie), dans laquelle on retrouve six de ses anciens protégés, champions d'Europe il y a cinq ans : Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella et Giacomo Raspadori.

Six champions d'Europe, neuf nouveaux et des binationaux convaincus

Une colonne vertébrale solide, dont devait aussi faire partie Bryan Cristante, forfait et remplacé par Samuele Ricci. Autre absence importante, celle de Federico Dimarco, blessé également et remplacé par Matteo Ruggeri.

Les cadres présents seront appuyés par du sang frais : neuf nouveaux visages, parmi lesquels Alessandro Romano (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Daniele Ghilardi (Roma), Antonio Vergara (Napoli), Massimo Pessina (Bologne), Issa Doumbia (Sporting CP), Eddy Kouadio (Monza), Sebastiano Esposito (Sassuolo, ex-Anderlecht) et Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).

Plusieurs binationaux qui devraient faire leur première apparition sous les couleurs de la Squadra Azzurra, qui a perdu beaucoup trop de temps sur ce point ces dernières années et dont le retour au premier plan passera, aussi, par là. Ne plus laisser filer certains de ses meilleurs talents partir vers d'autres horizons.

Quelle Italie contre la Belgique ?

C'est donc une Italie avec un nouveau visage que va affronter la Belgique dans deux jours au Stadio Olimpico de Rome. Une rencontre entre des nations dotées toutes les deux d'un nouveau sélectionneur, dont les joueurs voudront faire le maximum pour se montrer lors de ces trois prochaines semaines afin de conserver leur place dans la sélection.

On l'a dit, l'ancien Anderlechtois Sebastiano Esposito figure dans la sélection, tout ça aux côtés de son frère, Pio. Prêté par Cagliari, où il n'est pas parvenu à s'imposer après son départ de l'Inter Milan, le joueur de 24 ans essaye désormais de se relancer sous les couleurs de Sassuolo, où il a inscrit un but lors de ses deux premiers matchs. Il ne fait pas vraiment partie des favoris pour une place de titulaire.

Difficile de savoir qui l'est réellement dans cette Nazionale new-look. Qu'a Roberto Mancini derrière la tête ? Seule la rencontre de ce vendredi soir permettra d'apporter des réponses. L'Italie veut en tout cas enfin se reconstruire et retrouver de sa superbe, après bien trop d'années de galères.

La sélection de l'Italie 

Gardiens de but : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologne), Guglielmo Vicario (Juventus) ;

Défenseurs : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta) ;

Milieu de terrain : Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Côme), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham) ;

Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Côme), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).

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