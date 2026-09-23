Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe grâce... à l'Union belge : voici comment elle a convaincu le club turc

L’Union belge a aidé Fenerbahçe à recruter Romelu Lukaku en partageant ses données physiques, rassurant le club turc sur la forme de l'attaquant belge.

Le Fenerbahçe SK avait trois attaquants dans le viseur : Vangelis Pavlidis, Alexander Sørloth et Romelu Lukaku. Trois candidats susceptibles de faire trembler les filets.

Mais une différence de taille séparait ces trois pistes : le prix. Benfica réclamait moins de 50 millions d'euros pour Pavlidis. Longtemps considéré comme la priorité du Fenerbahçe, l'attaquant grec de 27 ans n'a pas fait l’objet d'un accord, les deux clubs n'étant pas parvenus à rapprocher leurs positions financières.

Sørloth représentait aussi une option coûteuse. Si l'Atlético de Madrid était disposé à négocier un transfert, le club turc aurait dû débourser au moins 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant norvégien de 30 ans. Avec une indemnité de transfert estimée à six millions d'euros, Lukaku apparaissait comme une aubaine.

Des doutes subsistaient quant à la condition physique du Belge. Fenerbahçe n'ignorait pas que Big Rom n'avait pratiquement pas joué la saison dernière et qu'il n’était pas suffisamment en forme pour débuter les rencontres des Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2026.

C'est l’Union belge qui aurait fait pencher la balance. Selon Het Laatste Nieuws, l'URBSFA a transmis au Fenerbahçe les données physiques de Lukaku recueillies lors de la dernière Coupe du monde, contribuant à rassurer le club turc sur son état de forme.





Aucune raison de s'inquiéter

Ces données ont dissipé les inquiétudes concernant l'état physique de Lukaku. Big Rom s'était approché de sa vitesse de pointe de 37 km/h durant le Mondial.

Cette initiative de l'Union belge s'inscrit dans la nouvelle méthode de travail instaurée sous la direction de Vincent Mannaert. Les échanges avec les clubs des Diables Rouges n'ont jamais été aussi étroits, une collaboration qui permet de renforcer les liens avec les joueurs.