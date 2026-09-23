Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

C'est déjà dans deux jours que Mark Van Bommel dirigera son premier match sur le banc des Diables Rouges, en Italie. Une grande première pour le Néerlandais, mais aussi pour son homologue dans le camp d'en face, Roberto Mancini, qui vient remettre à flot la Nazionale après des années de galère. Une rencontre qui risque donc d'être animée, et pour laquelle un arbitre de renom a été choisi.

Comme c'est le cas en club avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le débarquement de Mark Van Bommel sur le banc des Diables Rouges redistribue les cartes, et va forcer chacun à se surpasser pour convaincre le Néerlandais. Ce sera la même chose dans le camp d'en face, où Roberto Mancini est revenu sur le banc de la Squadra Azzurra et a convoqué 34 joueurs pour cette première trêve internationale.

Les Italiens risquent donc, aussi, de mettre de l'intensité, ce qui risque de proposer une rencontre animée. L'UEFA ne s'y est pas trompée et a choisi un arbitre de renommée internationale pour la diriger.

Italie - Belgique, ce vendredi soir au Stadio Olimpico de Rome, sera en effet arbitré par Daniel Siebert, arbitre allemand de 42 ans qui a notamment officié lors de la dernière finale de Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain aux tirs au but face à Arsenal.

L'arbitre de la finale de la Ligue des Champions pour Italie - Belgique

À son actif, pas moins de 600 rencontres professionnelles dirigées, dont 28 de Ligue des Champions (36 en comptant les tours préliminaires), 5 au championnat d'Europe (2021 et 2024) et deux à la Coupe du monde (2022).

Un arbitre qui laisse des souvenirs mitigés aux Diables Rouges, puisque c'est lui qui avait pris en charge la demi-finale de Ligue des Nations en 2021 perdue contre la France (2-3) malgré un score de 2-0 pour la Belgique après 40 minutes.

Il était, en revanche, aussi en charge du barrage retour remporté contre l'Ukraine (3-0) sous la houlette de Rudi Garcia, et lors du match de qualification à la Coupe du monde 2026 remporté au Pays de Galles (2-4). Il a arbitré deux fois l'Italie en match officiel : la Squadra Azzurra s'était imposée 1-3 en Arménie en 2019 et 6-0 en amical contre la Moldavie en 2020.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Italie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (25/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie

Plus de news

Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

15:00
L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

16:00
Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

14:30
Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

12:00
Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

11:40
Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

16:30
Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

15:30
"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

10:00
"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire

"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire

09:20
Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

13:30
Que devient Wout Faes ?

Que devient Wout Faes ?

13:00
1
"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

12:30
L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

11:20
"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

11:00
Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme

Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme

10:30
Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

09:12
Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

22:45
Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe grâce... à l'Union belge : voici comment elle a convaincu le club turc

Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe grâce... à l'Union belge : voici comment elle a convaincu le club turc

07:00
Ibe Hautekiet annonce une grande nouvelle

Ibe Hautekiet annonce une grande nouvelle

08:40
Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato

Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato

08:20
Simon Mignolet pourrait prendre un rôle important à l'Union belge : ça bouge en coulisses

Simon Mignolet pourrait prendre un rôle important à l'Union belge : ça bouge en coulisses

22:00
"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard

"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard

07:40
1
"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel

"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel

20:30
"Il n'y a pas meilleur que Kevin De Bruyne à son poste" : un ancien Diable Rouge a un conseil pour van Bommel

"Il n'y a pas meilleur que Kevin De Bruyne à son poste" : un ancien Diable Rouge a un conseil pour van Bommel

20:00
"Je n'ai pas eu de contact avec Mark van Bommel" : Lucas Stassin, un prétendant de plus qui attend son appel

"Je n'ai pas eu de contact avec Mark van Bommel" : Lucas Stassin, un prétendant de plus qui attend son appel

21:30
Thibaut Courtois ne veut pas quitter le Real Madrid : le gardien a un plan pour son après-carrière

Thibaut Courtois ne veut pas quitter le Real Madrid : le gardien a un plan pour son après-carrière

23:20
"Je ne me soumets à personne" : le président de La Liga règle ses comptes avec le Real Madrid

"Je ne me soumets à personne" : le président de La Liga règle ses comptes avec le Real Madrid

22:30
"J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

"J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

22/09
"Nous ne sommes pas juste un club de football" : le RFC Liège voit beaucoup plus grand pour son futur stade

"Nous ne sommes pas juste un club de football" : le RFC Liège voit beaucoup plus grand pour son futur stade

21:00
Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

22/09
Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

22/09
"Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font" : un club de JPL en difficulté malgré 32 millions dépensés cet été

"Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font" : un club de JPL en difficulté malgré 32 millions dépensés cet été

19:30
"Je n’aurais pas pu trouver mieux" : Roméo Lavia se confie sur sa relation avec Xabi Alonso

"Je n’aurais pas pu trouver mieux" : Roméo Lavia se confie sur sa relation avec Xabi Alonso

18:40
Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

22/09
Un ancien de Pro League découvre l'équipe de France : "Que du positif depuis mon arrivée"

Un ancien de Pro League découvre l'équipe de France : "Que du positif depuis mon arrivée"

18:00
L'Union s'incline face à une équipe de Challenger Pro League

L'Union s'incline face à une équipe de Challenger Pro League

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved