Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

C'est déjà dans deux jours que Mark Van Bommel dirigera son premier match sur le banc des Diables Rouges, en Italie. Une grande première pour le Néerlandais, mais aussi pour son homologue dans le camp d'en face, Roberto Mancini, qui vient remettre à flot la Nazionale après des années de galère. Une rencontre qui risque donc d'être animée, et pour laquelle un arbitre de renom a été choisi.

Comme c'est le cas en club avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le débarquement de Mark Van Bommel sur le banc des Diables Rouges redistribue les cartes, et va forcer chacun à se surpasser pour convaincre le Néerlandais. Ce sera la même chose dans le camp d'en face, où Roberto Mancini est revenu sur le banc de la Squadra Azzurra et a convoqué 34 joueurs pour cette première trêve internationale.

Les Italiens risquent donc, aussi, de mettre de l'intensité, ce qui risque de proposer une rencontre animée. L'UEFA ne s'y est pas trompée et a choisi un arbitre de renommée internationale pour la diriger.

Italie - Belgique, ce vendredi soir au Stadio Olimpico de Rome, sera en effet arbitré par Daniel Siebert, arbitre allemand de 42 ans qui a notamment officié lors de la dernière finale de Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain aux tirs au but face à Arsenal.

L'arbitre de la finale de la Ligue des Champions pour Italie - Belgique

À son actif, pas moins de 600 rencontres professionnelles dirigées, dont 28 de Ligue des Champions (36 en comptant les tours préliminaires), 5 au championnat d'Europe (2021 et 2024) et deux à la Coupe du monde (2022).

Un arbitre qui laisse des souvenirs mitigés aux Diables Rouges, puisque c'est lui qui avait pris en charge la demi-finale de Ligue des Nations en 2021 perdue contre la France (2-3) malgré un score de 2-0 pour la Belgique après 40 minutes.





Il était, en revanche, aussi en charge du barrage retour remporté contre l'Ukraine (3-0) sous la houlette de Rudi Garcia, et lors du match de qualification à la Coupe du monde 2026 remporté au Pays de Galles (2-4). Il a arbitré deux fois l'Italie en match officiel : la Squadra Azzurra s'était imposée 1-3 en Arménie en 2019 et 6-0 en amical contre la Moldavie en 2020.