Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

Le mercato estival a fermé ses portes il y a peu, mais tous les clubs ou presque pensent déjà à ce qui se passera au mois de janvier. Certains pourraient perdre des joueurs phares, à l'image du Racing Genk, qui voit son défenseur central Josué Kongolo courtisé en Allemagne. Un championnat où aurait déjà pu atterrir Matte Smets il y a peu, mais les Limbourgeois avaient alors décidé de décliner l'offre.

Il n'y a pas que pendant les périodes de transfert que les clubs travaillent sur le recrutement. Les discussions se déroulent pendant les douze mois de l'année et les marques d'intérêt peuvent surgir à tout moment.

C'est ce qu'est en train d'expérimenter le Racing Genk avec Josué Kongolo. Le défenseur central de 20 ans n'a pas encore manqué la moindre minute de jeu cette saison et impressionne chez les Limbourgeois, où il a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises et notamment lors du partage spectaculaire à l'Antwerp (4-4).

L'international belge chez les espoirs, d'origine congolaise, pourrait vraisemblablement faire partie de ces joueurs qui quitteront notre championnat de Belgique au mois de janvier. C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

Josué Kongolo pourrait faire l'objet d'une grosse offre

En effet, le Racing Genk aurait déjà été approché par Wolfsburg, pensionnaire ambitieux de 2. Bundesliga, qui s'était déjà montré très intéressé par les services de Matte Smets, jusqu'à proposer 16 millions d'euros il y a moins d'un an. Une offre refusée par les Limbourgeois.



Reste à voir si cette marque d'intérêt se concrétisera effectivement par une offre et un transfert dans les prochains mois. Mais avec son début de saison, Josué Kongolo a en tout cas déjà tapé dans l'œil de plusieurs clubs au niveau européen, lui qui fait partie de la sélection de Gill Swerts pour le prochain rassemblement des Diablotins et les trois matchs décisifs dans la course à la qualification au prochain championnat d'Europe.