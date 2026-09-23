Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

Blessé, Joel Ordoñez voit sa valeur marchande baisser alors que le Club de Bruges pourrait se retrouver à court de défenseurs centraux dans le courant du mois de janvier. La deuxième partie de saison de l'Équatorien permettra de savoir si les Blauw & Zwart sont passés à côté d'un gros jackpot ou non en ne le vendant pas plus tôt.

Joel Ordoñez est revenu de la Coupe du monde avec une fracture d’un métatarse. Le Club de Bruges avait initialement opté pour un traitement conservateur, sans intervention chirurgicale. Mais l’opération a finalement été nécessaire, ce qui a fait perdre un temps précieux au défenseur central équatorien.

Le staff médical des Blauw-Zwart estime qu’Ordoñez pourra faire son retour fin décembre. Il ne devrait donc être à nouveau disponible pour le Club qu’en 2027. Une situation qui semble avoir un impact sur le club brugeois et sur le joueur lui-même, même si ses remplaçants et ses successeurs directs ne déméritent pas.

La Coupe d’Asie comme épée de Damoclès au-dessus du Club de Bruges et d’Ordoñez ?

Il y a pourtant beaucoup en jeu, car Lee Han-beom devrait normalement rejoindre la Corée du Sud en janvier pour disputer la Coupe d’Asie. Dans le pire des cas, le défenseur ne serait de retour à Bruges qu’au début, voire à la mi-février. Et, d’ici là, seul Spileers serait encore disponible dans l’axe de la défense.

Il y a également la question personnelle. L’été dernier, Ordoñez a vu un transfert retentissant lui passer sous le nez. Aston Villa et Crystal Palace avaient trouvé un accord avec le Club de Bruges ainsi qu’avec le joueur. La situation médicale a finalement poussé les deux clubs anglais à renoncer.

Le jackpot s’éloigne-t-il pour le Club de Bruges ?



Une solide deuxième partie de saison devrait permettre à Ordoñez d’être à nouveau très convoité l’été prochain. Bruges espérait toucher le jackpot et, pour l’instant, celui-ci semble s’être quelque peu éloigné. Mais la situation peut encore rapidement évoluer. De nombreuses équipes le suivent toujours de près et un montant de transfert avoisinant les 40 millions d’euros reste parfaitement envisageable.