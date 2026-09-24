"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie
Photo: © photonews
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Philippe Albert a constitué son onze idéal de la Belgique pour affronter l'Italie ce vendredi. L'ancien Diable Rouge a dévoilé une formation en 4-3-3. Il s'est montré plus hésitant à certains postes, mais catégorique sur d'autres.

Plus qu'une fois dormir avant le début de l'ère Mark van Bommel. Les choses sérieuses approchent pour la Belgique, qui espère débuter sa campagne de Ligue des Nations par un succès contre l'Italie. Pour ce faire, Mark van Bommel devra choisir onze titulaires. Philippe Albert a dévoilé son onze idéal tout en essayant de se mettre dans la peau du nouveau sélectionneur de la Belgique.

Senne Lammens dans les buts

"Je partirais avec Senne Lammens dans les buts même si je remarque qu’il continue à prendre pas mal de buts avec Manchester United, ce qui n’est jamais bon pour un gardien qui, en plus, reste sur une erreur colossale en Coupe du monde… et une autre bourde énorme le week-end dernier à Fulham", a commencé le consultant au micro de Sudinfo.

Une défense qui s'impose presque d'elle-même

En défense, que voit Philippe Albert ? "Le choix des trois quarts de la défense s’impose de lui-même. Sur la lancée de leurs prestations aux États-Unis, Timothy Castagne, Nathan Ngoy et Brandon Mechele ne se discutent pas. Maxim De Cuyper aurait pu être dans le cas mais il joue désormais dans une position nettement plus avancée à Brighton, ce qui lui fait perdre encore un peu plus les maigres repères défensifs qu’il possédait. D’où mon choix d’opter pour Joaquin Seys."

KDB, Nicolas Raskin et Youri Tielemans au milieu

Concernant le milieu de terrain, il n'a pas beaucoup hésité : "Au milieu, la donne est simple : Kevin De Bruyne va débuter dans son rôle habituel de chef d’orchestre mais sans évidemment tout jouer sur l’ensemble des 4 matches. À 35 ans, ce serait du suicide. À ses côtés, la formule devrait rester identique : un 6 ratisseur et un 8 plus créatif. Tout le portrait de Nicolas Raskin et du capitaine Youri Tielemans. Il faudra avoir un pied dans les duels et un autre pour amener les ballons vers l’avant."

Plus d'hésitations en attaque

Lire aussi… Deux Diables Rouges forfaits pour affronter l’Italie
En attaque, il a cependant plus de mal à faire ses choix. Philippe Albert lancerait Diego Moreira sur le côté gauche. "Il pète le feu ces dernières semaines après un temps d’adaptation à l’AC Milan." À droite, il mettrait Dodi Lukebakio et, en pointe, son choix est vite fait : "On connaît la faculté à rentrer dans le jeu ou à déborder. Du pain bénit pour Charles De Ketelaere dont on a pu voir sur le sol américain qu’outre deux bons pieds, il possédait également un jeu de tête très appréciable." Il préfère opter pour l'attaquant de l'Atalanta au vu de la situation de Romelu Lukaku à Fenerbahçe.

Le XI : Senne Lammens – Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys – Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne – Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Diego Moreira

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