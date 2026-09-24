🎥 La Belgique U19 partage l'enjeu avec les Pays-Bas : un joueur d'Anderlecht buteur

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La liste des jeunes joueurs U19 sélectionnés pour la prochaine trêve internationale est connue. Les Diablotins affronteront les Pays-Bas en match amical le jeudi 24 septembre à 13h00. Découvrez ci-dessous la liste de tous les joueurs sélectionnés.