Arrivé cet été, Jesper Fredberg vit des débuts difficiles à la Sampdoria

Arrivé à la Sampdoria en tant que directeur sportif cet été, Jesper Fredberg ne vit pas le début de saison idéal. Son équipe ne compte que quatre petits points après cinq journées et pointe à la dix-septième place du classement, avec déjà neuf longueurs de retard sur la tête. Le temps presse déjà pour celui qui a totalement réformé l'effectif cet été et qui a notamment recruté le Brugeois Bjorn Meijer et l'Anderlechtois Yari Verschaeren.

Depuis le mois de juillet, le "Directeur Général du Football Professionnel", autrement dit le directeur sportif, de la Sampdoria se nomme Jesper Fredberg. Le Danois de 45 ans, "Directeur des Sports" à Anderlecht de janvier 2023 à octobre 2024, n'avait pas connu un passage très concluant, lui qui avait notamment attiré Brian Riemer pour le poste d'entraîneur. L'un des choix qui n'ont pas payé.

Dans la belle ville de Gênes, Fredberg a reçu la lourde tâche de ramener l'historique "Samp'" dans l'élite, elle qui vit déjà sa quatrième saison dans l'antichambre italienne et qui peine à y jouer les premiers rôles.

Départ pas canon pour la Sampdoria de Jesper Fredberg et Yari Verschaeren

Pendant l'été, un mercato avec quelques têtes bien connues chez nous (Bjorn Meijer de Bruges - blessé après une montée au jeu en Coupe d'Italie), Yari Verschaeren d'Anderlecht - qui compte 68 % de temps de jeu en championnat et un assist -, mais aussi Danel Sinani, international luxembourgeois que l'on a connu à Waasland-Beveren lors de la saison 2020-2021).

Une refonte totale de l'effectif, avec quatorze transferts entrants et deux prêts entrants, et douze départs, dont dix libres, et trois prêts sortants. Cela ne porte, pour l'instant, pas ses fruits. Et la situation presse déjà.



Après cinq journées, la Sampdoria occupe la 17e place de Série B avec quatre points, donc déjà neuf de moins que le leader : Palerme. Treizième la saison dernière, le club de Gênes est pour l'instant encore moins bien parti, même si cinq matchs ne veulent pas tout dire. Le déplacement à Avellino, septième, au lendemain de la trêve internationale sera déjà primordial.