Départ surprise : le bras droit de Vincent Euvrard quitte le Standard pour le Pays Noir

Scott Crabbé, journaliste football
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Départ surprise : le bras droit de Vincent Euvrard quitte le Standard pour le Pays Noir
Photo: © photonews
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Du mouvement dans le staff du Standard en cette trêve internationale : Frédéric Stilmant quitte le navire pour saisir l'opportunité de devenir entraîneur principal. Le voilà parti assurer la succession de Kevin Caprasse à l'Olympic.

Comme Mircea Rednic, Vincent Euvrard est arrivé seul au Standard, travaillant avec le reste du staff déjà en place. Même si la collaboration avec José Jeunechamps, Gunter Vandebroeck et Jean-François Gillet est harmonieuse, le T1 des Rouches a finalement obtenu de pouvoir emmener avec lui l'un de ses hommes de confiance.

C'est ainsi que Frédéric Stilmant est arrivé à Sclessin l'automne dernier. L'alchimie était déjà bien présente entre les deux hommes, qui ont conjointement coaché conjointement pendant 156 matchs avant même de se retrouver en bords de Meuse. Le tout avec trois clubs différents.

Un duo qui se comprend bien 

Tout commence au RWDM, où Euvrard intègre dans son staff son futur bras droit, précédemment amené au club par Fred Vanderbiest.

Quand John Textor vire Euvrard quelques semaines après la montée du club en D1A, Fred Stilmant le suit sans hésitation à Zulte Waregem.

Même chose quand l'opportunité d'entraîner en première division se présente à Dender. Et enfin quand le Standard se manifeste après l'erreur de casting Mircea Rednic. 

Fidèle à Vincent Euvrard mais pas insensible aux opportunités 

Chez les Rouches, Stilmant était notamment responsable des phases arrêtées. Il faudra bientôt parler au passé, puisque l'adjoint de Vincent Euvrard est sur le point de reprendre les rênes de l'Olympic Charleroi. Il y assurera la fonction de T1 suite au départ de Kévin Caprasse après le bilan de 4/15 en D1FFA. 

Fred Stilmant ne débarque pas dans l'inconnu à la Neuville : il y a lancé sa carrière de joueur dans les séries nationales il y a plus de 30 ans et a également retrouvé les Dogues en fin de carrière. Jamais deux sans trois, pour celui qu'on a également déjà connu dans le staff du Sporting Charleroi.

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