Dernier entraînement à Tubize ce jeudi : le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

Dernier entraînement sur le sol belge avant le départ pour Rome au programme des Diables Rouges, ce jeudi matin. Au Stadio Olimpico, Mark Van Bommel et Youri Tielemans se présenteront en conférence de presse, avant une soirée de relaxation et une bonne nuit pour entamer du bon pied la journée de vendredi, qui lancera officiellement l'ère Mark Van Bommel dans la sélection.

Les Diables Rouges de Mark Van Bommel entrent dans le vif du sujet, à moins de quarante-huit heures de leur première rencontre de Ligue des Nations sur le sol italien, vendredi soir au Stadio Olimpico de Rome.

Après une séance d'entraînement prévue hier en fin de matinée, certains Diables ont eu droit à une séance de massages dans la soirée avant de rejoindre leur chambre pour une dernière nuit à Tubize.

Ce jeudi matin, ils s'entraîneront une nouvelle fois au Proximus Basecamp sur le coup de 10h45, avant de prendre la direction de l'aéroport dans la foulée, direction Rome.

Le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

Là, Mark Van Bommel donnera une conférence de presse au Stadio Olimpico de Rome sur le coup de 19h00. Il sera accompagné par Youri Tielemans, qui était le capitaine sous les ordres de Rudi Garcia et qui pourrait bien l'être aussi sous la houlette du Néerlandais. Une conférence de presse qui sera suivie par notre envoyé spécial en Italie, Florent Malice.

Suivra une soirée de relaxation et une matinée qui donne généralement lieu à une petite balade en guise de réveil musculaire, avant quelques exercices de pré-échauffement en salle puis le départ vers le mythique stade romain, où les Diables de Domenico Tedesco avaient un peu miraculeusement partagé l'enjeu en octobre 2024.



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Pour rappel, l'Italie menait au score dès la première minute (Cambiaso) et doublait la mise avant la demi-heure (Retegui), avant de voir Lorenzo Pellegrini se faire exclure avant la pause, après un tacle par derrière sur Arthur Theate. La Belgique était alors revenue dans la partie grâce à Maxim De Cuyper et Leandro Trossard. Espérons un autre scénario, et surtout une autre première période ce vendredi soir.