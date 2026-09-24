Deux Diables Rouges forfaits pour affronter l’Italie

Ce jeudi matin, les Diables Rouges ont effectué leur dernier entraînement sur le sol belge. 26 joueurs étaient présents pour cette dernière séance en Belgique. Deux éléments étaient ainsi absents : Leandro Trossard et Mike Penders, qui ne seront pas du voyage à Rome pour affronter l’Italie.

Le premier match de Ligue des Nations approche pour les Diables Rouges. Ce vendredi à 20h45, ils affronteront l'Italie au Stadio Olimpico de Rome. L'ère Mark van Bommel démarrera ainsi officiellement dans un peu plus de 24 heures. Le tacticien néerlandais espère évidemment mener ses hommes vers la victoire. Mais pour ce faire, il ne pourra pas compter sur certains joueurs.

Leandro Trossard et Mike Penders forfaits

Comme écrit ci-dessus, Leandro Trossard et Mike Penders n'iront pas en Italie. Les deux joueurs sont forfaits. L'ailier de Besiktas est toujours touché au talon. Il souffre plus précisément d'"un œdème osseux traumatique au niveau du calcanéum", a annoncé son club. Concernant le gardien de Chelsea, la RTBF rapporte qu'il souffre d'une légère gêne musculaire. Il est ainsi jugé inutile de prendre des risques par la sélection belge au vu des prochaines échéances lors de cette trêve internationale. Senne Lammens sera plus que probablement le gardien aligné dans les cages.

Départ pour Rome à 15h30

Les hommes de Mark van Bommel décolleront depuis Zaventem pour Rome à 15h30. L'atterrissage est prévu pour 17h45 en Italie. Ils atterriront ainsi sur le sol italien un peu plus de 24h avant le coup d'envoi du match.

Un calendrier chargé pour les Diables Rouges

Après l'Italie, la Belgique affrontera la France au Stade Roi Baudouin le lundi 28 septembre à 20h45, la Belgique à Sclessin le vendredi 2 octobre à 20h45 et à nouveau les Bleus le lundi 5 octobre au Stade de France (Saint-Denis). Après ces quatre rencontres, il restera encore deux matchs de groupe à disputer pour les Diables Rouges, mais ils se tiendront en novembre. Il y aura une rencontre face à la Turquie en déplacement le 12 novembre et un dernier match au Stade Roi Baudouin contre l'Italie le 15 novembre.