Forfait d'un titulaire et changement en Equipe de France avant le début de la Ligue des Nations

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Forfait d'un titulaire et changement en Equipe de France avant le début de la Ligue des Nations
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Forfait de dernière minute pour Zinédine Zidane en Équipe de France avant de défier la Turquie, vendredi soir dans le cadre de la première journée de Ligue des Nations. Le défenseur central du Real Madrid Ibrahima Konaté souffre d'une petite entorse du genou et est contraint de déclarer forfait. Il est remplacé, dans la sélection, par Leny Yoro, 20 ans, qui porte les couleurs de Manchester United.

Comme Roberto Mancini (Italie), Mark Van Bommel (Belgique) et d'autres, Zinédine Zidane a dévoilé sa première sélection en tant que nouveau sélectionneur de l'Équipe de France à l'occasion de cette première trêve internationale de la saison et du début de la Ligue des Nations.

Une sélection dans laquelle, depuis quelques jours, on retrouve l'ancien portier de l'Antwerp Jean Butez, appelé pour la première fois afin de combler le vide laissé par le forfait de Robin Risser, blessé.

De forfait, Zinédine Zidane a dû en gérer un autre ces dernières heures. C'est officiel et confirmé par la Fédération française de Football dans un communiqué, le défenseur central du Real Madrid Ibrahima Konaté ne pourra pas affronter la Turquie ce vendredi soir, ni la Belgique dans quelques jours.

Konaté OUT, Yoro IN en Équipe de France

Ibrahima Konaté souffrait en effet du genou après l'entraînement d'hier, et un examen de contrôle a révélé une légère entorse du genou droit. "En accord avec le staff et après des échanges cordiaux entre le médecin des Bleus et du Real Madrid, le joueur est remis à disposition de son club dès aujourd’hui", a écrit la FFF, selon nos confrères de l'Equipe.


Pour le remplacer, Leny Yoro, joueur de 20 ans qui évolue sous les couleurs de Manchester United et qui était initialement sélectionné avec les Espoirs français pour cette trêve internationale. Il avait été recruté à Lille par les Mancuniens il y a deux ans déjà, contre plus de 60 millions d'euros. Il ne compte, cette saison, que vingt-deux minutes de jeu en Premier League, réparties en deux montées au jeu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Turquie - France en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (25/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
France
Turquie
Ibrahima Konaté
Leny Yoro

Plus de news

Dernier entraînement à Tubize ce jeudi : le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

Dernier entraînement à Tubize ce jeudi : le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

10:30
Voici où et comment suivre Italie - Belgique en Ligue des Nations

Voici où et comment suivre Italie - Belgique en Ligue des Nations

09:30
Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début"

Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début"

10:00
1
Le Liégeois Marsoni Sambu devient international et va défier Mo' Salah : "Un encore plus beau cadeau" Interview

Le Liégeois Marsoni Sambu devient international et va défier Mo' Salah : "Un encore plus beau cadeau"

08:30
Les Diablotins ont un message fort à envoyer ce jeudi soir

Les Diablotins ont un message fort à envoyer ce jeudi soir

08:00
Vincent Kompany de retour au BX Brussels : "12 millions investis, sans perspective de retour financier"

Vincent Kompany de retour au BX Brussels : "12 millions investis, sans perspective de retour financier"

07:30
Le Real Madrid menace les plans de Kompany : le Bayern Munich pourrait perdre l'un de ses grands talents

Le Real Madrid menace les plans de Kompany : le Bayern Munich pourrait perdre l'un de ses grands talents

07:00
Le Club de Bruges a des vues sur un Espagnol : plusieurs clubs de Liga en concurrence avec les Brugeois

Le Club de Bruges a des vues sur un Espagnol : plusieurs clubs de Liga en concurrence avec les Brugeois

06:30
Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

23:00
"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

22:07
La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

22:32
Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

21:35
"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

21:00
"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

20:40
Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

20:20
Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

19:30
Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

20:00
Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

19:00
Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

18:30
Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

18:00
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

17:30
Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

17:00
Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

16:30
L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

16:00
Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

15:00
Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

15:30
Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

14:30
Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

14:00
Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

13:30
Que devient Wout Faes ?

Que devient Wout Faes ?

13:00
1
Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

12:00
"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

12:30
Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

11:40
L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

11:20
"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

11:00
"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

23/09

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début" El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved