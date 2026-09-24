Forfait d'un titulaire et changement en Equipe de France avant le début de la Ligue des Nations

Forfait de dernière minute pour Zinédine Zidane en Équipe de France avant de défier la Turquie, vendredi soir dans le cadre de la première journée de Ligue des Nations. Le défenseur central du Real Madrid Ibrahima Konaté souffre d'une petite entorse du genou et est contraint de déclarer forfait. Il est remplacé, dans la sélection, par Leny Yoro, 20 ans, qui porte les couleurs de Manchester United.

Comme Roberto Mancini (Italie), Mark Van Bommel (Belgique) et d'autres, Zinédine Zidane a dévoilé sa première sélection en tant que nouveau sélectionneur de l'Équipe de France à l'occasion de cette première trêve internationale de la saison et du début de la Ligue des Nations.

Une sélection dans laquelle, depuis quelques jours, on retrouve l'ancien portier de l'Antwerp Jean Butez, appelé pour la première fois afin de combler le vide laissé par le forfait de Robin Risser, blessé.

De forfait, Zinédine Zidane a dû en gérer un autre ces dernières heures. C'est officiel et confirmé par la Fédération française de Football dans un communiqué, le défenseur central du Real Madrid Ibrahima Konaté ne pourra pas affronter la Turquie ce vendredi soir, ni la Belgique dans quelques jours.

Konaté OUT, Yoro IN en Équipe de France

Ibrahima Konaté souffrait en effet du genou après l'entraînement d'hier, et un examen de contrôle a révélé une légère entorse du genou droit. "En accord avec le staff et après des échanges cordiaux entre le médecin des Bleus et du Real Madrid, le joueur est remis à disposition de son club dès aujourd’hui", a écrit la FFF, selon nos confrères de l'Equipe.



Pour le remplacer, Leny Yoro, joueur de 20 ans qui évolue sous les couleurs de Manchester United et qui était initialement sélectionné avec les Espoirs français pour cette trêve internationale. Il avait été recruté à Lille par les Mancuniens il y a deux ans déjà, contre plus de 60 millions d'euros. Il ne compte, cette saison, que vingt-deux minutes de jeu en Premier League, réparties en deux montées au jeu.