Analyse La Gantoise, réelle candidate au titre ? "Il y a plus de feu dans le vestiaire que l'an dernier"

Loïc Woos Aernout Van Lindt
Loïc Woos et Aernout Van Lindt, suiveur de La Gantoise
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La Gantoise, réelle candidate au titre ? "Il y a plus de feu dans le vestiaire que l'an dernier"
Photo: © photonews
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La Gantoise réalise un excellent début de saison. Mais pas un début de saison historique. Il faut, pour cela, remonter à son 21/21 de l'année 2000-2001. Les Buffalos occupent toutefois, à égalité avec l'Union Saint-Gilloise, la tête de la Jupiler Pro League à la trêve internationale et produisent un football séduisant. Le tout en étant encore en phase de construction, comme le soulignent Tibe De Vlieger, Christian Burgess et Rik De Mil.

Ce n’est pas le meilleur début de l’histoire de La Gantoise, puisqu'il ne bat pas le 21/21 de la saison 2001-2002. Mais les chiffres de ce que les Buffalos sont en train de réaliser méritent clairement d'être soulignés.

"Être (à égalité) en tête ? C’est très beau", a souri le jeune Tibe De Vlieger après la victoire contre le Standard. "Nous devons aborder chaque match avec l’envie de gagner. C’est agréable de pouvoir terminer de cette manière et, après la trêve internationale, nous serons à nouveau au rendez-vous."

De Vlieger et Burgess se réjouissent de la dynamique de La Gantoise

De Vlieger souhaite surtout jouer beaucoup et se réjouit donc de retrouver les équipes nationales avec les Espoirs belges. "Ce seront à nouveau trois occasions de jouer et de me montrer. Je suis très heureux d’avoir été convoqué et de pouvoir jouer. Je n’ai pas besoin de repos : je le prendrai volontiers en mai, après la saison."

Christian Burgess croit lui aussi en sa nouvelle équipe, mais ne veut pas encore trop se projeter : "C’est un moment clé pour nous. Peut-être que personne ne s’attendait à nous voir là où nous sommes aujourd’hui, mais nous réalisons tout de même quelque chose de très beau. Nous sommes toujours invaincus, nous faisons du bon travail en tant qu’équipe et en tant que club, et je suis très heureux sur le plan personnel."

Les points à améliorer sont toujours présents, mais Gand construit

"Mais nous sommes encore très loin d’être arrivés à quelque chose. Nous n’avons joué que sept matches, il reste encore beaucoup de travail. Il reste 27 rencontres à disputer et nous avons encore de nombreux points à améliorer."

"Nous devons encore progresser et notre marge de progression est importante. Sommes-nous capables de réaliser quelque chose de spécial ? Certainement, mais six ou sept équipes peuvent faire quelque chose de spécial dans ce championnat", a répondu le défenseur anglais.

Rik De Mil
© photonews

Et qu’en pense Rik De Mil ? "Tout est encore assez irrégulier. J’aimerais que nous tendions vers le football de la première mi-temps contre Genk. C’est le style de jeu que nous voulons proposer. Cela devra être et rester un processus qui s’améliore progressivement. L’efficacité fait également la différence. Contre le Standard, il y a déjà eu moins de ping-pong que contre Genk."

Et qu’a apporté De Mil à ces Buffalos ? Il l’avait déjà expliqué après le match contre Oud-Heverlee Louvain : "J’ai apporté de la stabilité. Une vision claire, une idée précise. Je me rends compte qu’avec les moyens dont nous disposons, nous devons avancer étape par étape. Tout n’est pas encore parfait, loin de là. Ce n’est pas parce que l’on gagne que tout devient soudainement parfait."

Rik De Mil a apporté stabilité et réalisme

"De la stabilité, du réalisme et une vision de la manière dont nous allons procéder étape par étape pour faire progresser La Gantoise. Nous voulons continuer à travailler dans ce sens au cours des prochaines semaines et des prochains mois, afin de pouvoir rester compétitifs pendant toute la compétition."

"Une équipe a besoin de concurrence pour maintenir tout le monde impliqué dans le projet. Tout le monde est concerné et reste concentré, davantage que la saison dernière, et cela me rend très heureux. Il y a plus de feu dans le vestiaire que l’an dernier. Nous sommes en train de construire quelque chose", a conclu le T1 des Buffalos.

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