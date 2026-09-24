Le Club de Bruges a des vues sur un Espagnol : plusieurs clubs de Liga en concurrence avec les Brugeois

Le Club de Bruges s'intéresse à German Valera, mais le club brugeois devra faire face à plusieurs prétendants pour espérer recruter l'ailier espagnol.

Germán Valera fait forte impression à Elche CF, en Espagne. Plusieurs équipes aimeraient s'attacher ses services. Selon TodoAlicante, le joueur espagnol de 24 ans serait dans le viseur du Club de Bruges.

Plusieurs clubs espagnols du haut et du milieu de tableau suivent le joueur. Le Sporting Clube de Portugal est lui aussi très intéressé par Valera.

Germán Valera intéresse le Club de Bruges et le Sporting Lisbonne

L'ailier de 24 ans est sous contrat jusqu'en juin 2027. Il pourrait être une bonne affaire cet hiver ou même rejoindre son prochain club gratuitement l'été prochain. Bruges doit agir rapidement s'il souhaite le recruter.

La saison dernière, il a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues, avec Elche. Cette saison, il compte un but en sept rencontres.



Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à six millions d’euros, ce qui donne une idée du montant qu’il faudrait débourser pour le recruter.