Le foot amateur a parlé : ça se précise pour Vincent Mannaert...et Simon Mignolet

Muzamel Rahmat
Scott Crabbé et Muzamel Rahmat
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Le foot amateur a parlé : ça se précise pour Vincent Mannaert...et Simon Mignolet
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L'Union belge veut remplacer au plus vite Peter Willems. Vincent Mannaert est pressenti pour devenir CEO. Il a d'ailleurs reçu le soutien du football amateur, de quoi le conforter encore un peu plus dans sa démarche.

Scott Crabbé

Ca se précise pour Vincent Mannaert et Simon Mignolet

Dans sa 'campagne' pour devenir le nouveau CEO de l'Union Belge, Vincent Mannaert a rencontré hier soir les ailes amateurs flamande et wallonne. Ces dernières voulaient savoir quels étaient ses projets pour l'avenir. L'entrevue a été constructive, puisqu'à en croire Het Nieuwsblad, les deux instances du football amateur ont assuré l'actuel directeur technique de leur soutien. Vincent Mannaert devrait donc bien changer de rôle et ouvrir la voie à un certain Simon Mignolet pour lui succéder dans ses attributions. L'approbation du Conseil d'administration est encore nécessaire mais devrait être une formalité.

L'Union belge veut remplacer au plus vite Peter Willems. Vincent Mannaert est pressenti pour devenir CEO. Simon Mignolet et Pierre Locht pourraient occuper des postes importants au sein de la fédération.

Vincent Mannaert pourrait bientôt changer de fonction à l'Union belge. Actuellement directeur sportif, l'ancien dirigeant du Club de Bruges est pressenti pour succéder à Peter Willems au poste de CEO. Selon Het Laatste Nieuws, la fédération souhaite régler la question cette semaine, avant le déplacement des Diables Rouges en Italie.

Vincent Mannaert bientôt à la tête de l'Union belge ?

Une semaine après le licenciement de Peter Willems, la fédération cherche son remplaçant. Son départ faisait suite à des désaccords avec la présidente Pascale Van Damme. Plutôt que de chercher un nouveau dirigeant externe, l'Union belge privilégierait une solution interne. Pour le moment, un seul nom serait envisagé (Mannaert).

L'ancien CEO du Club de Bruges connaît le fonctionnement de la fédération et pourrait rapidement prendre ses nouvelles fonctions. Des discussions sont prévues cette semaine avec les responsables de l'Union belge. L'objectif serait de parvenir à un accord avant jeudi, date du départ des Diables Rouges pour Rome. La Belgique va affronter l'Italie en Ligue des Nations.

Simon Mignolet et Pierre Locht également concernés

L'arrivée de Mannaert au poste de CEO entraînerait plusieurs changements au sein de la fédération. Simon Mignolet serait pressenti pour lui succéder à la direction sportive. L'ancien gardien des Diables Rouges pourrait prendre de nouvelles responsabilités dans le football belge.Pierre Locht serait appelé à occuper le poste de directeur opérationnel. Une réorganisation qui permettrait de redistribuer les fonctions sans devoir recruter à l'extérieur.

Rien n'est officiel. Mannaert doit d'abord s'entretenir avec la fédération avant qu'une décision puisse être prise. Si les discussions aboutissent, l'Union belge pourrait présenter une nouvelle équipe dirigeante, quelques jours après le départ de Peter Willems. Dans le cas contraire, les responsables pourront poursuivre leurs recherches sans être contraints par le calendrier des Diables Rouges.

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